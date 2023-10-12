Biden, Netanyahu ile görüştü: Desteğimiz sürecek
İsrail Başbakanı Netanyahu ile telefonda görüşen ABD Başkanı Biden, İsrail'e verdikleri desteğin devam edeceğini söyledi.
Filistinli silahlı gruplarla çatışmalarda 6. güne girilirken ABD Başkanı Joe Biden ve Yardımcısı Kamala Harris'in İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefonda görüştüğü bildirildi.
Beyaz Saraydan yapılan yazılı açıklamaya göre, görüşmede İsrail'in "kendisini savunması ve halkını koruması sürecinde" ABD'nin İsrail'e verdiği desteğin devam edeceği iletildi.
Liderler, "Hamas teröristlerinin eşi benzeri görülmemiş ve dehşet verici saldırıları" karşısında düzenli temas halinde olma konusunda mutabık kaldı.
İsrail-Filistin çatışması
Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin hayatını kaybettiği, 3 bin 300 İsraillinin de yaralandığı bildirildi.
İsrail'in saldırılarında ise Gazze'de 1203 kişinin hayatını kaybettiği, 5 bin 763 kişinin yaralandığı duyuruldu.
Ayrıca Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 29 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 150 kişinin yaralandığı belirtilmişti.