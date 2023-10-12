  1. Nasıl Bir Ekonomi
  2. Dünya
  3. Biden, Netanyahu ile görüştü: Desteğimiz sürecek
Takip Et

Biden, Netanyahu ile görüştü: Desteğimiz sürecek

İsrail Başbakanı Netanyahu ile telefonda görüşen ABD Başkanı Biden, İsrail'e verdikleri desteğin devam edeceğini söyledi.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Filistinli silahlı gruplarla çatışmalarda 6. güne girilirken ABD Başkanı Joe Biden ve Yardımcısı Kamala Harris'in İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefonda görüştüğü bildirildi.

Beyaz Saraydan yapılan yazılı açıklamaya göre, görüşmede İsrail'in "kendisini savunması ve halkını koruması sürecinde" ABD'nin İsrail'e verdiği desteğin devam edeceği iletildi.

Liderler, "Hamas teröristlerinin eşi benzeri görülmemiş ve dehşet verici saldırıları" karşısında düzenli temas halinde olma konusunda mutabık kaldı.

İsrail-Filistin çatışması

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin hayatını kaybettiği, 3 bin 300 İsraillinin de yaralandığı bildirildi.

İsrail'in saldırılarında ise Gazze'de 1203 kişinin hayatını kaybettiği, 5 bin 763 kişinin yaralandığı duyuruldu.

Ayrıca Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 29 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 150 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

 

Çatışmalarda 6. gün: İsrail'in Gazze'ye hava saldırıları sürüyorÇatışmalarda 6. gün: İsrail'in Gazze'ye hava saldırıları sürüyorDünya

 

 