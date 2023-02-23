Biden, Putin'in nükleer tehdidine ihtimal vermiyor

ABC News televizyonuna verdiği bir röportajda Rusya'nın 'Yeni START' anlaşmasını askıyasa almasına dair yorumlarda bulunan Joe Biden, "Bu büyük bir hata olur. Hiç sorumlu bir davranış olmaz. Ancak Rusya'nın START'ı askıya alınmasını Putin'in nükleer silah kullanmayı düşündüğü şeklinde okumuyorum" dedi.

Biden, Rusya'nın START'ı askıya almasının dünyayı daha tehlikeli bir yer yapıp yapmayacağına yönelik yöneltilen sorulara ise" Bütün herkesin çıkarına olan silah kontrol anlaşmalarından caydığımızda bence daha güvensiz bir durumda oluyoruz" şeklinde yanıt verdi.