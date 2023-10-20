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Biden: “Refah Sınır Kapısı’ndan 24 ile 48 saat içinde 20 kamyonun geçeceğine inanıyorum”

ABD Başkanı Joe Biden, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile yapacağı görüşme öncesinde, “Refah sınır Kapısı’ndan 24 ila 48 saat içinde ilk 20 kamyonun geçeceğine inanıyorum” dedi.

Haber Merkezi
İHA
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İsrail-Hamas çatışmalarında 14’üncü gün biterken, Gazze Şeridi’ndeki insani kriz gün geçtikçe büyüyor. İsrail’in Gazze Şeridi’ne verilen yakıt, elektrik ve suyu kesmesi, ardından bölgeye gönderilmek istenen insani yardımları engellemesi ise Filistinliler için durumu daha da zorlaştırıyor.

Yardımlar için Mısır’daki Refah Sınır Kapısı’nın açılması beklenirken, ABD Başkanı Joe Biden, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile Beyaz Saray’da gerçekleştireceği toplantı öncesinde açıklamalarda bulundu. Biden, “İsrailli yetkililerden ve Mısır Cumhurbaşkanı’ndan geçişin açık olacağına dair taahhüt aldım” dedi. Sınıra giden yolun kötü durumda olduğunu ve asfaltlanması gerektiğini belirten Biden, “Refah Sınır Kapısı’ndan 24 ile 48 saat içinde 20 kamyonun geçeceğine inanıyorum” ifadelerini kullandı.

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