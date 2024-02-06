Biden, sınır güvenliği paketinin Senato'da takılmasından Trump'ı sorumlu tuttu

ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, Senato'da bir kez daha Cumhuriyetçilerin engeline takılan sınır güvenliği paketini değerlendirdi.

Biden, Cumhuriyetçilerin bu paketin Senato Genel Kuruluna gelmesine onay vermemesinden Trump'ı sorumlu tutarak "Bu tasarının Senato Genel Kuruluna dahi gelemeyeceği anlaşılıyor. Peki neden? Cevap basit: Donald Trump. Çünkü Donald Trump bunun siyaseten kendisi için kötü olduğunu düşünüyor" şeklinde konuştu.

Trump'ın Cumhuriyetçi Kongre üyeleri üzerindeki etkinliğini kullanarak bu tasarının ele alınıp tartışılmasını engellediğini savunan Biden, ABD-Meksika sınırının güvenliğini artıracak olan bu tasarının kenara itilmesinden büyük rahatsızlık duyduğunu dile getirdi.

McConnell'dan net açıklama

Öte yandan Cumhuriyetçilerin Senato Azınlık Lideri Mitch McConnell, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, söz konusu sınır güvenliği paketinin yasalaşma ihtimalini yüksek görmediğini belirtti.

McConnell, gerek Senato'daki bazı Cumhuriyetçi senatörlerin, gerekse Temsilciler Meclisi Başkanı Cumhuriyetçi Mike Johnson'ın karşı çıkıyor olması nedeniyle söz konusu paketin yasalaşma ihtimalinin çok düşük olduğunu belirtti.

Sınır güvenliği ve Ukrayna paketinin akıbeti

118 milyar dolarlık paketin çarşamba günü Senato Genel Kuruluna alınacağını açıklayan Demokratların Senato Çoğunluk Lideri Chuck Schumer, iki partiden de bu sefer destek istemişti.

Lindsey Graham gibi bazı Cumhuriyetçi senatörler halen paketin bazı maddelerinin tartışılması gerektiğini kaydederken, tasarının oylanmasının zaman alabileceğine dikkat çekmişlerdi.

Paketle ilgili yazılı bir açıklama yapan ABD Başkanı Joe Biden ise sınır güvenliğinin artırılması için daha fazla kaynak ayrılması ve Ukrayna ile İsrail'e yardımların bir an önce gönderilebilmesi için paketin bir an önce geçmesi noktasında Kongre üyelerine çağrı yapmıştı.

Aralık 2023'te söz konusu tasarının önceki hali Senato'da Cumhuriyetçilerin engeline takılmış, bu sebeple Ukrayna'ya askeri yardımlar kısmi olarak yavaşlamıştı.