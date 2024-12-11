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Biden: Trump'ın bu yaklaşımının büyük hata olduğuna inanıyorum

ABD Başkanı Joe Biden, başkan seçilen Donald Trump’ın modern tarihin en güçlü ekonomisini devralacağını belirterek, Trump’ın ithalata yönelik tarife planlarını "büyük hata" olarak nitelendirdi.

Haber Merkezi
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Biden: Trump'ın bu yaklaşımının büyük hata olduğuna inanıyorum
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ABD Başkanı Joe Biden, Brookings Enstitüsü'nde yaptığı konuşmada, ekonomi politikalarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası toparlanmaya yardımcı olduğunu anlattı.

Gelecek ay yönetiminin sona ereceğini belirten Biden, çoğu ekonomistin yeni yönetimin oldukça güçlü bir ekonomi devralacağı konusunda hemfikir olduğunu söyledi.

Biden, köklü dönüşümden geçen ekonominin, sürdürülebilir, geniş tabanlı, yüksek verimli büyüme için daha güçlü bir temel oluşturduğunu, yeni yönetimin bu ilerlemeyi koruyacağını ve üzerine inşa edeceğini umduğunu söyledi.

"Bu yaklaşımın büyük hata olduğuna inanıyorum"

Biden, "Başkan seçilen Trump, dünyanın gıpta ettiği, modern tarihin en güçlü ekonomisini teslim alıyor." diye konuştu.

Trump'ın ABD'nin ithal ettiği tüm mallara gümrük vergisi uygulamaya kararlı göründüğünü aktaran Biden, "Bu yaklaşımın büyük hata olduğuna inanıyorum." dedi.

Seçim kampanyası sırasında tarife politikalarını savunan Trump, başta Çin menşeli ürünler olmak üzere ithalatta ciddi gümrük vergisi artışına gitmeyi planladığını açıklamıştı.

Trump, ikinci kez başkan olması halinde Çin menşeli mallara yüzde 60, diğer ülkelerden ithal edilen mallara da yüzde 10 ila 20 arasında gümrük vergisi uygulamayı planladığını bildirmişti.

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