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Biden ve Albanese'den işbirliği mesajı

ABD Başkanı Joe Biden ve Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, ekonomi, savunma ve güvenlik alanlarında işbirliğini sürdürme kararlılıklarını vurgularken, AUKUS ve QUAD gibi önemli ortaklıkların altını çizdi.

Haber Merkezi
AA
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Biden ve Albanese'den işbirliği mesajı
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Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, ABD'nin Delaware eyaletine bağlı Wilmington kentinde bir araya gelen ABD Başkanı Joe Biden ve Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, ikili işbirliğinin sürdürülmesinin önemini vurguladı.

Güvenli, istikrarlı, özgür Asya-Pasifik Bölgesi'nin oluşturulmasını teşvik etme yönündeki ortaklığın önemine dikkati çeken liderler, Avustralya, İngiltere ve ABD arasındaki "nükleer denizaltı ittifakı" AUKUS'un bu ortaklıklardan biri olduğunu dile getirdi.

'İşbirliği devam edecek' vurgusu

Liderler, ekonomi, savunma, güvenlik, iklim ve temiz enerji alanlarında işbirliğine devam edileceği mesajını verdi.

Biden ve Albanese, Tayvan Boğazı'ndaki barış ve istikrarın korunması, Ukrayna'ya desteğin sürdürülmesi ve Gazze'de ateşkesin sağlanması konularını değerlendirdi ve Gazze'de ateşkesi desteklediklerini yineledi.

Biden, Avustralya'nın Çin'in Pasifik Bölgesi'ndeki yükselişine karşı oluşturulan Dörtlü Güvenlik Diyaloğu'na (QUAD) katkılarını memnuniyetle karşıladığını belirtti.

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