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Biden ve Netanyahu Gazze'de ateşkes konusunu görüştü

Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden’ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefon görüşmesinde Gazze Şeridi’nde ateşkese yönelik devam eden diplomatik çabaları ele aldığını açıkladı.

İHA
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Biden ve Netanyahu Gazze'de ateşkes konusunu görüştü
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ABD Başkanı Joe Biden ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, telefonda görüştü. Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, “Başkan Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ateşkes ve esirlerin serbest bırakılması anlaşması ile bölgesel gerilimin azaltılmasına yönelik diplomatik çabaları görüştü” denildi.

Demokratların başkan adayı olan ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris’inde telefon görüşmesine katıldığı ifade edildi.

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