Biden'a destek yüzde 40'ın altına geriledi

ABD Başkanı Joe Biden, 2024 başkanlık seçimleri için adaylığını açıklamasına rağmen, Washington Post-ABC News tarafından yapılan bir ankete göre, desteği düşüşte.

Ankete göre, Biden'a destek Şubat-Mayıs ayları arasında yüzde 6 azaldı ve şu anda yüzde 36. Biden'ın politikalarına destek vermeyenlerin oranı ise yüzde 56.

Ankete katılanların yüzde 18'i Biden'ın performansını güçlü şekilde onaylarken, yüzde 47'si ise güçlü şekilde onaylamadı.

Ekonomiyi kimin iyi yönettiği sorusuna verilen yanıtlar da dikkat çekici. Ankete katılanların yüzde 56'sı, eski Başkan Donald Trump'ın ekonomide daha iyi iş çıkardığını düşünüyor.