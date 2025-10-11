  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Biden'a radyoterapi tedavisine başlandı
Takip Et

Biden'a radyoterapi tedavisine başlandı

Eski ABD Başkanı Joe Biden'ın, prostat kanseri tedavisinin bir parçası olarak radyoterapiye başladığı belirtildi. Biden'ın sözcüsü, CNN'e açıklama yaptı.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Biden'a radyoterapi tedavisine başlandı
Takip Et

Açıklamada, "Başkan Biden, prostat kanseri tedavi planının bir parçası olarak radyoterapi ve hormon tedavisi görüyor." ifadesini kullandı.

Gelecek ay 83 yaşına girecek Biden'in tedavisinin ne kadar süreceği konusunda bilgi verilmedi.

Biden'ın ofisinden mayısta yapılan açıklamada, eski Başkan Biden'a "agresif prostat kanseri" teşhisi konulduğu duyurulmuştu.

Dünya
Son dakika! Hamas, Gazze barış anlaşması imza törenine katılmayacak
SON DAKİKA!
Kripto milyoneri aracında ölü bulundu
Kripto milyoneri aracında ölü bulundu
Filipinler'de 6 büyüklüğünde deprem
Filipinler'de 6 büyüklüğünde deprem
Bulgaristan’da para birimi değişikliği nedeniyle 2 gün resmi tatil ilan edildi
Bulgaristan’da para birimi değişikliği nedeniyle 2 gün resmi tatil ilan edildi
İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında 67 bin 682 kişi yaşamını yitirdi
İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında 67 bin 682 kişi yaşamını yitirdi
Ankara'da Türkiye-Suriye toplantısı düzenlenecek
Ankara'da Türkiye-Suriye toplantısı düzenlenecek