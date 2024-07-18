Biden'dan çekilme sinyali: Sağlığımla ilgili problem olursa bırakmayı düşünebilirim

ABD Başkanı Joe Biden, Çarşamba günü yayınlanan bir röportajında, bir doktorun sağlığına ilişkin olumsuz bir durum olduğunu söylemesi halinde başkanlık yarışında kalıp kalmayacağını yeniden değerlendireceğini söyledi.

Biden defalarca hiçbir doktorunun kendisine ciddi bir sağlık sorunu olduğunu söylemediğini ifade etti. Beyaz Saray doktoru Dr. Kevin O'Connor, başkanın Şubat ayındaki sağlık kontrolünden sonra Biden'ın sağlıklı, aktif, sağlam, 81 yaşında bir erkek olduğunu ve başkanlık görevlerini başarıyla yerine getirmeye uygun olduğunu yazdı.

Akıl sağlığı hakkında soru işsaretleri doğdu

Ancak geçen ay ABD eski Başkanı Donald Trump'la yaptığı ve Demokrat müttefiklerinin kenara çekilmesi çağrılarına neden olan münazaradaki kötü performansı, akıl sağlığı hakkında soru işaretleri yarattı.

BET News'ten Ed Gordon'a verdiği röportajda Biden'a yarışta kalmayı yeniden değerlendirmesine neden olacak bir şey olup olmadığı soruldu.

Kanal tarafından yayınlanan kısa bir alıntıya göre Biden, “Sağlığımla ilgili olumsuz bir durum olsaydı, doktorlar bana gelip şu sorunun var, bu sorunun var deseydi” şeklinde konuştu.

'Yüce Tanrı' dilediği sürece çekilmem

Bu yorum, Biden'ın yeniden düşünmesine neyin sebep olabileceği konusunda yaptığı bir dizi değişken açıklamanın sonuncusu. Bu ay ABC News'e verdiği bir mülakatta Biden, sadece “Yüce Tanrı” söylediği takdirde adaylıktan çekileceğini söylemişti. Birkaç gün sonra Washington'da düzenlenen bir basın toplantısında ise, yardımcıları kendisine asla kazanamayacağına dair bir kanıt getirmediği sürece yarışta kalacağını söyledi.

BET röportajında, tartışma boyunca ciddi bir hata yaptığını ve doktorlarından birinin kendisiyle ilgili değerlendirmesini değiştirmesi halinde kararını yeniden değerlendireceğini kabul etti.

Yaşın getirdiği tek şey 'bilgelik'

Biden ayrıca ilk kez başkanlığı bırakmayı ve başkasına devretmeyi beklediğini ancak bilgeliği ve deneyiminin ülkenin kötüleşen bölünmelerini iyileştirmeye yardımcı olacağına inandığı için yeniden aday olmaya karar verdiğini söyledi.

Başkan, “Hatırlarsın Ed, bir geçiş dönemi adayı olacağımı söylemiştim ve bu görevi başkasına devredebileceğimi düşünmüştüm. Ama işlerin bu kadar karışacağını tahmin etmemiştim. Ve açıkçası, bence yaşın getirdiği tek şey biraz bilgelik"