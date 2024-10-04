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Biden'dan İsrail'e 'İran' tavsiyesi: Petrol sahalarından farklı alternatifleri düşünürdüm

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in İran'a ne şekilde karşılık vereceği hususunda halen net karar vermediğini belirterek, "Eğer onların yerinde olsam petrol sahalarından farklı alternatifleri düşünürdüm." dedi.

AA
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Biden'dan İsrail'e 'İran' tavsiyesi: Petrol sahalarından farklı alternatifleri düşünürdüm
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ABD Başkanı Biden, Beyaz Saray basın brifinglerinin yapıldığı alana sürpriz bir şekilde gelerek gündeme dair soruları yanıtladı.

Biden, İsrail'in İran'a nasıl karşılık vereceğiyle ilgili sorulara, "İsrailliler (İran'a) saldırı anlamında ne yapacaklarına henüz karar vermediler, görüşmeler sürüyor. Eğer onların yerinde olsam petrol sahalarından farklı alternatifleri düşünürdüm." yanıtını verdi.

İsrail'in Orta Doğu'da ABD'nin önerilerini göz ardı ederek seçimlere müdahale girişiminde bulunup bulunmadığı yönündeki soruya Biden, "Hiçbir yönetim İsrail'e benden daha fazla yardım etmedi. Bence o (Netanyahu) bunu hatırlamalı. Seçimleri etkilemeye çalışıyor mu bilmiyorum, fakat bunu beklemiyorum." diye yanıt verdi.

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