Biden'dan NATO Zirvesi'nde yeni gaflar! Zelenskiy'e Putin, Harris'e Trump dedi

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden, Washington'da düzenlenen NATO 75. Yıl Zirvesi'nde kameralar karşısında iki önemli gaf yaptı.

ABD Başkanı Biden, Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski'ye "Putin" dedi

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy’i kürsüye davet ederken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ismini söyledi. Kiev'e destek için Ukrayna lideri Zelenskiy ile bir araya gelen ABD Başkanı Biden, sonrasında basın toplantısı düzenledi. Zelenskiy yanında beklerken yaptığı konuşmada, "Baylar bayanlar, Başkan Putin" dedi.

Ardından hatasının farkına vararak, “Başkan Putin mi? Başkan Zelenskiy. Putin'i yenmeye çok odaklanmışım" ifadelerini kullandı. Zelenskiy ise gülümseyerek "Ben ondan daha iyiyim" şeklinde cevap verdi.

Biden, Kamala Harris’in ismini Donald Trump ile karıştırdı

Biden ardından NATO Zirvesi’nde düzenlenen basın toplantısında ise Başkan Yardımcısı Kamala Harris’in ismini rakibi Donald Trump ile karıştırarak “Eğer ona güvenim olmasaydı Trump’ı başkan yardımcım olarak seçmezdim” açıklamasını yaptı.

Biden basın toplantısında, “Seçim yarışında kararlıyım ancak endişeleri gidermenin de önemli olduğunu düşünüyorum” dedi.

Demokrat vekillerden Biden'e "çekil" çağrısı

ABD'de 5 Kasım'da yapılacak 60. başkanlık seçimleri yaklaşırken, Demokrat aday Başkan Biden'ın sağlık durumuna ilişkin endişeler giderek artıyor. Biden’ın bu gaflarının hemen ardından üç Demokrat vekil daha onun çekilmesi gerektiğini söyleyenler arasına katıldı.