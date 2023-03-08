Biden'dan Rusya'ya kadın hakları eleştirisi

ABD Başkanı Joe Biden, Taliban, Rusya ve İran'ın kadın haklarını ihlal ettiğini bildirdi.

Biden, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, Afganistan'da Taliban'ın kızların okula gitmelerine izin vermediğini, Rusya'nın Ukrayna'da "tecavüzü savaş silahı olarak kullandığını" ve İran'da yönetimin muhalif kadınlara baskı uyguladığını belirtti.

Dünyanın pek çok yerinde kadın ve kız çocuklarının haklarının saldırı altında olduğunu vurgulayan Biden, şunları kaydetti:

"Bunu, Taliban'ın kadınların ve kızların okula gitmesini ve iş bulmasını engellediği Afganistan'da görüyoruz. Rejimin özgürlükleri için cesurca direnen kadınların seslerini acımasızca bastırdığı İran'da görüyoruz. Rusya'nın, Ukrayna'yı acımasız ve haksız işgali karşısında, tecavüzün bir savaş silahı olarak kullanılması da dahil olmak üzere, tüm Ukraynalıların insan hakları ve temel özgürlükleri için cesurca savaşan kadınların sayısız hikayelerinde görüyoruz."

Biden, kadın ve kız çocukları için fırsat eşitliğinin teşvik edilmesinin herkes için güvenlik, istikrar ve refahı güçlendireceğine dikkati çekerek, "Nüfusun yarısı geride kalırsa, zamanımızın büyük küresel zorluklarından hiçbirini çözemeyiz." ifadesini kullandı.

ABD'nin dünya genelinde ve ülke içinde kadınların haklarının geliştirilmesi için çalışmalar yürüttüğünü aktaran Biden, "Kadınların masada eşit yere, kararları şekillendirmede eşit söz sahibi olduğu ve ülkelerine tam olarak katkıda bulunmak için eşit fırsatlara sahip olduğu bir gelecek için çabalamaya devam edelim." çağrısında bulundu.