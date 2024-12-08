Biden'dan Suriye açıklaması: Esad'ın hesap vermesi gerekiyor

ABD Başkanı Joe Biden, Suriye'de Baas rejiminin çökmesi ve devrik lider Beşar Esad'ın ülkeden kaçarak Rusya'ya sığınmasının ardından ilk kez konuştu. Biden, tüm olanlardan devrik lideri Beşşar Esad'ın sorumlu tutulması gerektiğini söyledi.

"Nihayet Esad rejimi düştü"

"Nihayet Esad rejimi düştü" diyen Biden, rejimin Suriye halkına zulüm, işkence ettiğini ve öldürdüğünü belirtti. Esad'ın destekçilerinin İran, Hizbullah ve Rusya olduğunu söyleyen Biden, "Ancak geçtiğimiz hafta içinde üçünün de desteği azaldı, çünkü üçü de bugün benim göreve gelmemden bu yana çok daha zayıf durumdalar" dedi.

"DEAŞ’a karşı görevimizi, büyük ölçüde koruyarak, sürdürmeye devam edeceğiz"

Geçiş döneminde komşu ülkeleri, Suriye’den gelecek her türlü tehdide karşı destekleyeceklerini de belirten Biden, "Suriye’nin doğusunda herhangi bir tehdit karşısında personelimizi koruyacak bir güvence kapasitesi oluşturulmasına yardımcı olacağız ve DEAŞ’a karşı görevimizi, büyük ölçüde koruyarak, sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.