Biden'dan Ukrayna’ya 1,25 milyar dolarlık son askeri yardım hamlesi

Donald Trump’ın seçilmesiyle Ocak 2025’te görevi devretmeye hazırlanan ABD Başkanı Joe Biden, görevinden ayrılmadan önce Ukrayna'ya mümkün olduğunca çok destek paketi açıklamaya çalışıyor.

Trump’ın Ukrayna’ya yardımları kesme vaatleri bulunurken, Biden görevinde son icraatlarından biri de Kiev'e 1.25 milyar dolar (43 milyar TL) askeri yardım göndereceğini açıklaması oldu.

Büyük yardım paketi Ulusal Gelişmiş Karadan Havaya Füze Sistemleri (NASAMS) ve HAWK hava savunma sistemi de dahil olmak üzere önemli miktarda mühimmat içeriyor.

Yetkililer ayrıca, Stinger füzeleri ile 155 mm ve 105 mm topçu mermileri de sağlanacağını söyledi.

Resmî açıklamanın pazartesi günü yapılmasını bekleniyor.

Rusya son günlerde Ukrayna'ya yönelik yeniden saldırılar başlattı

Yeni yardım paketi, Rusya'nın son günlerde Ukrayna'nın enerji tesislerine yönelik saldırılar başlattığı dönemde geldi.

Bu ayın başlarında üst düzey ABD Savunma Bakanlığı yetkilileri, Kongre'nin Ukrayna için onayladığı 5.6 milyar dolarlık (201 milyar TL) silah ve ekipmanın tamamının, seçilmiş Başkan Donald Trump yemin etmeden önce gönderilemeyeceğini kabul etti.

Trump uzun zamandır Washington'un Kiev'e sağladığı askeri yardım miktarını eleştiriyor. Bu yüzden Beyaz Saray'a döndüğünde bu akışın durabileceği endişesi var.

Trump ayrıca Ukrayna ile Rusya arasında müzakere yoluyla bir çözüm bulunmasından bahsetmiş ve başkanlık kampanyası sırasında neredeyse üç yıldır süren savaşı 'bir günde' sona erdirebileceğini söylemişti.

Ancak pek çok ABD'li ve Avrupalı lider bunun Ukrayna için toprak kaybı da dahil olmak üzere kötü bir anlaşmayla sonuçlanabileceğinden ve Kongre tarafından onaylanan silah fonunun tamamını Kiev'e sağlamayacağından endişe ediyor.

Yeni paket başkanlık yetkisi kapsamında

Yeni paketteki yardım, Pentagon'un silahları hızlı bir şekilde göndermesine olanak tanıyan başkanlık yetkisi kapsamında.

Yetkililer, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy'nin Moskova ile müzakere zamanının geldiğine karar vermesi halinde, yardım akışının Ukrayna'nın elini güçlendireceğini umduklarını söylediler.

Üst düzey bir savunma yetkilisi, ABD'nin 20 Ocak'a kadar Ukrayna'ya silah sağlamaya devam edeceğini belirtti.

Yeni paketin de dahil edilmesi halinde ABD, Rusya'nın Şubat 2022'deki işgalinden bu yana Ukrayna'ya 64 milyar dolardan fazla güvenlik yardımı sağlamış olacak.