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Biden'dan Ukrayna'ya sürpriz ziyaret

ABD Başkanı Joe Biden, sürpriz bir şekilde Polonya ziyareti öncesinde Ukrayna'nın başkenti Kiev’e geldi. Burada Zelenskiy ile görüştü.

Haber Merkezi
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ABD Başkanı Biden süpriz bir şekilde Ukrayna'yı ziyaret etti. Biden, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile Aziz Michael Kilisesi'nde görüştü. Biden ve Zelenskiy, kiliseden birlikte çıkarken şehirde aynı anda sirenler çaldı.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından Biden'ın ziyaretine ilişkin yaptığı fotoğraflı paylaşımda, "Biden, Kiev'e hoş geldiniz. Sizin ziyaretiniz bütün Ukraynalılar için çok önemli destek göstergesidir." ifadelerini kullandı.

Yerel medyaya göre, Biden, Zelenskiy ile Mihayilov Meydanı'nda savaşta ölenlerin anısına saygı duruşunda bulundu.

Her iki lider, Ukrayna Devlet Başkanlığına ait Mariyinskiy Sarayı'nda bir araya gelirken Biden'ı, Zelenskiy ve eşi Olena Zelenska birlikte karşıladı.

Rusya-Ukrayna savaşı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla geçen yıl 24 Şubat'ta başlamıştı. Biden'ın, 20-22 Şubat'ta Polonya’ya ziyaret gerçekleştireceği açıklanmıştı.

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