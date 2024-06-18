Biden’dan yeni göçmen programı: 500 bin kişiye vatandaşlık fırsatı

ABD Başkanı Joe Biden'ın bugün, yasadışı yollardan ABD vatandaşlarıyla evli olan yüz binlerce göçmene vatandaşlık yolu açan bir program açıklaması bekleniyor. 500 bin kişiye vatandaşlık fırsatı sunan program, Donald Trump'ın toplu sınır dışı etme planına rakip.



Biden yönetiminin üst düzey yetkilileri pazartesi günü gazetecilerle yaptığı görüşmede, önümüzdeki aylarda devreye girecek programın 17 Haziran itibarıyla en az 10 yıldır ABD'de yaşayan yaklaşık 500 bin eşe açık olacağını söyledi.



Ebeveynleri ABD vatandaşı olan 21 yaşın altında yaklaşık 50 bin çocuğun da bu haktan yararlanacağı belirtildi. Faydalanabilecek kişilerin büyük çoğunluğunu Meksikalılar oluşturuyor.

Amaç aile ayrılıklarını önlemek

Program, eşlerin ve çocukların ABD'den ayrılmadan daimi ikamet başvurusunda bulunmalarına olanak tanıyacak ve potansiyel olarak uzun bir aile ayrılığını ortadan kaldıracak. Beyaz Saray'da ikinci dönem için aday olan Demokrat Biden, rakibi eski başkan Trump'ın birçok kısıtlayıcı göç politikasını tersine çevireceğine söz vererek göreve başladı.

Biden'ın göçmen politikaları

Ancak ABD-Meksika sınırında rekor düzeyde göçmenle karşı karşıya kalan Biden, son aylarda yaklaşımını sertleştirdi.

Bu ayın başlarında Biden, ABD-Meksika sınırını geçen göçmenlerin çoğunun sığınma talebinde bulunmasını yasakladı. Bu, Trump dönemindeki sığınma yasağına benzer bir politikaydı.

Biden'ın ABD vatandaşlarının eşlerine yönelik planladığı yasallaştırma programı, daha insani bir göç sistemini desteklediği yönündeki kampanya mesajını güçlendirebilir.

Aynı zamanda hem yasal hem de yasadışı göç konusunda uzun süredir katı bir duruşa sahip olan Trump'tan ne kadar farklı olduğunu gösterebilir.

Biden'ın duyuruyu bugün Beyaz Saray'da gerçekleşecek bir etkinlikte yapması bekleniyor.

ABD vatandaşları göçmen istemiyor

Reuters/Ipsos anketi, ABD'li seçmenlerin yarısından fazlasının ABD'deki göçmenlerin tamamının veya çoğunun yasa dışı olarak sınır dışı edilmesini desteklediğini gösteriyor. Yine de Göçmenlik Merkezi adlı savunuculuk grubunun ayrı bir anketi şunu ortaya çıkardı: Seçim savaşının yaşandığı yedi eyaletteki seçmenlerin yüzde 71'i, eşlerin ABD'de beş yıldan fazla kalmasına izin verilmesini destekledi.