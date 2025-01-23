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Biden’ın ayrılırken Trump'a bıraktığı mektubun içeriği ortaya çıktı

Eski ABD Başkanı Joe Biden koltuğunu yeni başkan Donald Trump'a devrederken bıraktığı mektup gündeme oturmuştu. Görevinin ilk gününde Trump, mektubu kameralara göstererek kamuoyuna açıklayacağını söylemişti. İşte o mektupta yazanlar…

Haber Merkezi
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Biden’ın ayrılırken Trump'a bıraktığı mektubun içeriği ortaya çıktı
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ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve başladığı ilk gün, Joe Biden'ın kendisine mektup bıraktığını kameralara göstermişti. Mektubun içeriğini paylaşacağını açıklamıştı.

Biden’ın mektubu ortaya çıktı

Amerikan Fox News kanalı, Biden tarafından Trump'a bırakılan ve görevinin ilk gününde Trump'ın kameralara gösterdiği mektubun içeriğini açıkladı.

Eski ABD Başkanı Joe Biden, yeni başkan Donald Trump'a bıraktığı iyi niyet mektubunda, "Bu kutsal makamdan ayrılırken size ve ailenize önümüzdeki dört yıl için en iyi dileklerimi sunuyorum." ifadesini kullandı.

Biden’dan halefine refah, barış ve lütuf dönemi vurgusu

ABD başkanları arasındaki mektup bırakma geleneğine uygun şekilde Trump'a Oval Ofis'teki ilk günü için bir mektup bırakan Biden, halefine yeni görevinde başarılar diledi.

Biden mektubunda, "Bu kutsal makamdan ayrılırken size ve ailenize önümüzdeki dört yıl için en iyi dileklerimi sunuyorum. Amerikan halkı ve dünyanın dört bir yanındaki insanlar, tarihin zorlu dönemlerinde istikrar için buraya bakıyor. Duam, önümüzdeki yılların ulusumuz için bir refah, barış ve lütuf dönemi olması." ifadesini kullandı.

“Tanrı sizi de kutsasın ve yönlendirsin”

Biden, mektubunun sonunda Trump'a yönelik "Tanrı ülkemizi olduğu gibi sizi de kutsasın ve yönlendirsin." dileğinde bulundu.

Söz konusu mektubu 20 Ocak'ta göreve başladığında kameralara gösteren Trump, mektubun "çok nazik ve ilham verici" olduğunu söylemiş ve mektubu kamuoyuna açıklayacağını belirtmişti.

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