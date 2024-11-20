Biden'ın Danışmanı Hochstein: Lübnan'da ateşkes müzakerelerinde ilerleme kaydedildi

Hochstein, ateşkesi görüşmek için geldiği Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki ziyaretini uzatarak bugün de temaslarına devam etti.

Hochstein, Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri ile görüştü

Ateşkes görüşmelerini sürdüren Hochstein, Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri ile bir kez daha bir araya geldi.

Görüşmenin ardından açıklama yapan Hochstein, İsrail ile Hizbullah arasında ateşkese varılması için yürütülen müzakerelerde ilerleme kaydedildiğini belirtti.

Hochstein, ilerleme kaydedilse de ateşkes için hazırlanan taslakta bazı noktalarda fikir ayrılıkları olduğunu ancak bunun ayrıntılarını kamuoyuyla paylaşmayacağını ifade etti.

Lübnan'dan İsrail'e geçecek

Ateşkes müzakerelerini görüşmek için ilerleyen saatlerde Tel Aviv gideceğini aktaran Hochstein, ateşkes taslağına ilişkin fikir ayrılıklarına çözüm bulmak için İsrail'de temaslarda bulunacağını kaydetti.

İsrail basınında yer alan habere göre, Hochstein, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir araya gelecek.

Biden'ın Kıdemli Danışmanı Hochstein, ABD'nin İsrail ile Hizbullah arasındaki ateşkese varılması için hazırladığı taslağı görüşmek için dün Lübnan'a gitmişti.

Hochstein ziyareti kapsamında Lübnan Başbakanı Necib Mikati ve Meclis Başkanı Berri ile görüşmüştü.

ABD'li yetkili, Beyrut'ta yaptığı açıklamada İsrail ile Hizbullah arasında ateşkese varılması için "ciddi bir şans olduğunu" söylemişti.

Berri de Hochstein ile yaptığı görüşmenin ardından bir gazeteye verdiği demeçte ateşkes görüşmelerinin "ana başlıklarda iyi durumda olduğunu" belirtmişti.