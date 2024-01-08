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Biden’ın konuşması "Gazze’de ateşkes" sloganları ile kesildi

ABD Başkanı Joe Biden’ın konuşması Gazze Şeridi’nde ateşkes çağrısında bulunan protestocular tarafından kesildi.

Haber Merkezi
İHA
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Biden’ın konuşması "Gazze’de ateşkes" sloganları ile kesildi
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Joe Biden, Charleston kentinde 2015 yılında silahlı saldırıya uğrayan 9 kişinin öldürüldüğü Rahibe Emanuel AME Kilisesi'nde konuşma yaptığı sırada protesto edildi. Gazze Şeridi’nde ateşkes çağrısında bulunan göstericiler, defalarca “Ateşkes şimdi” sloganı attı.

Göstericilerin kiliseden çıkarılmasının ardından konuşmasına devam eden Biden, "Onların tutkusunu anlıyorum ve Gazze'den çekilmelerini sağlamak için İsrail hükümetiyle sessizce çalışıyorum" dedi.

Bunun üzerine kilisedeki katılımcılardan birinin Biden’a, “Sen iyi bir adamsın" demesinin ardından kalabalık "Dört yıl daha" sloganı attı.

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