Biden'ın mayıstaki ateşkes teklifi sonrası Gazze'de 8 ayda 11 bin Filistinli öldürüldü

Filistinliler, Biden yönetiminin İsrail'i söz konusu ateşkes teklifine uymaya zorlamamasının, Gazze Şeridi'ndeki insani felaketi daha da kötüleştirdiğini, binlerce Filistinlinin ölümüne ve yaralanmasına, binaların ve altyapının tahrip olmasına yol açtığını belirtiyor.

Biden, 31 Mayıs 2024'te Beyaz Saray'daki konuşmasında, İsrail'in, 3 aşamadan oluşan yeni bir ateşkes önerisi sunduğunu belirtmiş, o dönem Hamas bu öneriyi memnuniyetle karşılarken İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise savaşın sürdürülmesinde ısrar etmiş ve koltuğunu korumak için ateşkesi engellemekle suçlanmıştı.

Söz konusu ateşkes önerisinde Biden, ilk aşamada 6 haftalık bir ateşkes sürecinde, İsrail'in Gazze'deki yerleşim yerlerinden çekilmesi ve tarafların ellerindeki rehinelerin bir bölümünü serbest bırakmasının öngördüğünü söylemişti.

Biden, çatışmaların kalıcı olarak sonlandırılması sürecine geçişle ilgili müzakerelerin yürütüleceği ikinci aşamada erkek askerler dahil kalan hayatta olan tüm İsrailli rehinelerin serbest bırakılacağını, İsrail'in Gazze'den çekileceğini (ilk aşamadaki), geçici ateşkesin kalıcı olarak çatışmaların sonlandırılmasına dönüşeceğini, ikinci aşamada tarafların tüm başlıklarda anlaşmaya varması ve ateşkesin kalıcı hale gelmesi durumunda ise üçüncü aşamaya geçileceğini ve bu aşamada Gazze'nin yeniden inşa sürecinin gündeme geleceğini ve tarafların elinde kalan ölü rehinelerin teslim edileceğini aktarmıştı.

Biden, 13 Ocak'ta yaptığı açıklamada, geçen yaz kendisinin kamuoyuna duyurduğu ateşkes önerisiyle ilgili aylar süren çalışmaların ardından artık sonuca çok yaklaştıklarını kaydederek, "İsrail ile Hamas arasındaki savaş hakkında şunu söyleyeyim; aylar önce ortaya konulan ateşkes önerisinin nihayet gerçekleşmesine çok yakınız." demişti.

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump da 15 Ocak'ta Truth Social adlı sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes konusunda anlaşmanın sağlandığını duyurmuştu.

Açıklamasında, "Orta Doğu'da esirler konusunda (Gazze'de ateşkes) anlaşma sağlandı. Kısa sürede serbest kalacaklar. Teşekkürler." ifadelerini kullanan Trump, aynı hesabından daha sonra yaptığı yeni açıklamada, söz konusu ateşkes anlaşmasını, 5 Kasım 2024'teki başkanlık seçimlerini kazanmasına bağlamıştı.

"Bu epik ateşkes anlaşması, yalnızca kasım ayında kazandığımız tarihi zaferin bir sonucu olarak gerçekleşebilirdi." yorumunu yapan Trump, kendi yönetiminin "barış arayışında" olduğunu ve bunu, tüm dünyaya göstereceklerini ifade etmişti.

İsrail, aradan geçen 8 ayda 2 bin 500'ü çocuk 11 bin 176 Filistinliyi öldürdü

İsrail'in arada geçen 8 ay içinde Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ağır can kayıpları ve devasa yıkım yaşandı.

Filistin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, İsrail ordusu bu dönemde 11 bin 176 Filistinliyi öldürdü, 29 bin 523 kişiyi de yaraladı.

Bu dönemde öldürülenlerden 2 bin 500'den fazlası çocuk, 2 binden fazlası ise kadın olarak kayıtlara geçti.

Gazze'de 31 Mayıs 2024'te can kaybı 36 bin 284 ve yaralı sayısı 82 bin 57 iken, 30 Ocak itibarıyla can kaybı 47 bin 460'a, yaralı sayısı da 111 bin 580'e yükseldi.

Bu dönemde 572 sağlık çalışanı ve 57 gazeteci daha öldürüldü

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamaya göre, bu dönemde 572 sağlık çalışanı ile 57 gazeteci daha İsrail saldırılarında hayatını kaybetti. Gazze'de İsrail saldırılarında öldürülen sağlık çalışanının sayısı 1068'e, gazetecilerin sayısı da 204'e ulaştı.

İsrail'in Filistinlilere karşı bir silah olarak uyguladığı "aç bırakma politikası" nedeniyle Nisan 2024'ten sonraki dönemde 13 kişi daha yaşamını yitirirken, Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana açlıktan ölenlerin sayısı 44 oldu.

Bu 8 ay içinde 7'si çocuk 8 kişi donarak hayatını kaybetti

Bu dönemde kışın gelmesiyle başta yerinden edilenler olmak üzere Filistinlilerin acıları ikiye katlanırken, çoğunluğu yeni doğmuş bebek olmak üzere 7'si çocuk 8 kişi çadırların içinde soğuktan donarak hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde düzenlediği kara saldırıları sonrası Mısır ile olan Refah Sınır Kapısı'nı kapatmasıyla birlikte, ameliyat için acilen Gazze dışına çıkmayı bekleyen yaralı sayısı Mayıs 2024'te 11 bin iken şu anda 12 bin 660'a yükseldi.

Aynı dönemde İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nden 1600 Filistinliyi daha alıkoydu. Böylece Mayıs 2024'te 5 bin olan alıkonulan Gazzeli sayısı, yaşanan artışla 6 bin 600'e ulaştı.

İsrail, 8 ayda Gazze'de 4 milyar dolarlık daha yıkım yaptı

Gazze'deki hükümetin açıkladığı verilere göre, İsrail'in son 8 ayda düzenlediği saldırıların neden olduğu maddi hasar 4 milyar dolar.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırıların neden olduğu hasar ise 37 milyar dolar.

İsrail, Gazze'ye 10 bin ton daha patlayıcı attı

Bu dönemde İsrail, Gazze Şeridi'ne yaklaşık 10 bin ton patlayıcı atarak 74 bin 600 konutun tamamen yok olmasına neden olurken, bölgede tamamen yıkılan toplam konut sayısı 87 binden 161 bin 600'e çıktı.

İsrail ordusu bu dönemde kasıtlı olarak sağlık sektörünü hedef almayı sürdürerek bir hastane ve 25 sağlık merkezini hizmet dışı bıraktı, 2 sağlık kurumu ile 6 ambulansı vurdu.

Böylece İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana sağlık sektöründe hizmet dışı bıraktığı hastane sayısı 33'ten 34'e, sağlık merkezi sayısı 55'ten 80'e, hedef alınan sağlık kurumu sayısı 160'tan 162'ye, hedef alınan ambulans sayısı da 130'dan 136'ya çıktı.

Bu dönemde İsrail, 24 hükümet binasını tahrip etti ve 7 Ekim sonrası hedef aldığı toplam hükümet binası sayısı 190'dan 214'e çıktı.

Bu dönemde İsrail 219 camiyi yıktı

İsrail son 8 ayda 27 okul ve üniversiteyi tamamen yıktı, 39 okul ve üniversiteye de kısmi hasar verdi. 7 Ekim sonrası İsrail saldırılarında tamamen yıkılan okul ve üniversite sayısı 109'dan 136'ya, kısmi hasar gören okul ve üniversite sayısı da 316'dan 355'e çıktı.

Yine bu dönemde İsrail, Gazze Şeridi'nin çeşitli yerlerinde 219 camiyi yıktı ve 7 Ekim sonrası yıkılan cami sayısı 604'ten 823'e çıktı.

İsrail'in yaklaşık 16 ay süren saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'nde yıkım oranı yüzde 88'e ulaştı.