Biden'ın oğluna "imtiyaz" iddiası

ABD Gelir İdaresinde (IRS) çalışan ve ismini gizli tutan bir denetmen, avukatı aracılığıyla Kongreye, Başkan Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'a yönelik vergi suçlamalarıyla ilgili olduğu ima edilen bir soruşturmayı "yönetimin kötü idare ettiğini" öne sürdüğü bir dilekçe gönderdi.

Avukat Mark D. Lytle, herhangi bir isim vermeyerek "2020'den beri devam eden yüksek profilli ve tartışmalı konuyla ilgili devam eden bir soruşturmayı" denetleyen müvekkilinin, Kongreyi bazı konularda bilgilendirmek istediğini söyledi.

Denetmenin kurum içinde ve Adalet Bakanlığı dahil bir dizi ilgili devlet kurumlarına gerekli bilgileri çoktan açıkladığını belirten Lytle, müvekkilinin vereceği bilgilerin, üst düzey bir siyasi görevlinin Kongreye verdiği yeminli ifadeyle çeliştiğini aktardı.

Lytle, müvekkilinin paylaşacağı bilgilerin ayrıca, ilgili soruşturma sürecinde "imtiyazlı muamele edildiği" ve siyasetin, sürecin normal işleyişini değiştirecek şekilde etki ettiğini ortaya koyduğunu öne sürdü.

Adalet Bakanlığından konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Hunter Biden hakkındaki iddialar

ABD'de Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın yurt dışındaki iş ilişkileri ve ticari faaliyetleri hakkında soruşturma yürütülüyor.

New York Post gazetesi, 14 Ekim 2020'de yayımladığı haberde, Hunter Biden'ın Delaware'deki bir bilgisayar tamircisinde bilgisayarının bulunduğunu ortaya çıkarmıştı.

Bilgisayardaki içeriklerde, Joe Biden'ın, başkan yardımcılığı yaptığı dönemde oğlu Hunter Biden'ın Ukrayna menşeli enerji firmasıyla ilişkilerine müdahil olduğu ve bu firmayı soruşturan başsavcının görevden alınması için Ukrayna'ya baskı yaptığı iddia edilmişti.

İçeriklerde ayrıca Hunter Biden'a ait cinsel içerikli ve yasa dışı uyuşturucu kullanımı gibi görsellerin de bulunduğu öne sürülmüştü.