  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Biden'ın şapkası gündem oldu: Trump 2024
Takip Et

Biden'ın şapkası gündem oldu: Trump 2024

ABD Başkanı Biden, 11 Eylül saldırılarının yıl dönümünde katıldığı etkinlikte "Trump 2024" yazılı şapka taktı.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Biden'ın şapkası gündem oldu: Trump 2024
Takip Et

ABD Başkanı Joe Biden, 11 Eylül 2001 saldırılarının 23. yılı kapsamında Amerikalılarla bir araya geldiği etkinlikte "Trump 2024" yazılı şapka taktı.

Başkan Biden, Pensilvanya eyaletindeki Shanksville İtfaiye İstasyonu'nda 11 Eylül 2001 saldırılarını anmak amacıyla Amerikalılarla bir araya geldi.

Basına kapalı etkinlikte, Biden'ın eski ABD Başkanı ve başkanlık seçiminde Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump'ı destekleyen bir kişiyle konuştuğu ve daha sonra bu kişinin "Trump 2024" yazılı şapkasını alıp taktığı anlar kameralara yansıdı.

Sosyal medyada paylaşılmasının ardından hızla yayılan görüntüler, Cumhuriyetçi Parti destekçileri arasında gündem oldu. Partinin seçim kampanyasının X sosyal medya hesabı, Biden'ın şapkalı fotoğrafını "Destek için teşekkürler, Joe!" mesajıyla paylaştı.

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Andrew Bates, X'ten yaptığı açıklamada, Biden'ın "birlik olmakla" ilgili konuştuğunu ifade ederek, "Başkan Biden, Trump destekçisine jest olarak bir şapka verdikten sonra bu kişi Başkan'ın da kendi şapkasını takmasını söyledi. O da kısa süreliğine şapkayı taktı." ifadesini kullandı.

 

Kamala Harris'ten Ayşenur Ezgi tepkisi: Yaşanmaması gereken korkunç trajediKamala Harris'ten Ayşenur Ezgi tepkisi: Yaşanmaması gereken korkunç trajediDünya
KKTC'den ABD-Güney Kıbrıs anlaşmasına tepki: Tarafgir tutumunu sona erdirmeye davet ediyoruzKKTC'den ABD-Güney Kıbrıs anlaşmasına tepki: Tarafgir tutumunu sona erdirmeye davet ediyoruzDünya

 

 

Dünya
Gazze'de can kaybı 41 bin 118'e yükseldi
Gazze'de can kaybı 41 bin 118'e yükseldi
İrlanda'dan Google’ın yapay zeka modeline soruşturma
İrlanda'dan Google’ın yapay zeka modeline soruşturma
ABD'li Senatör Sanders'tan 'İsrail'e mali desteği kesin' çağrısı
ABD'li Senatör Sanders'tan 'İsrail'e mali desteği kesin' çağrısı
Jon Bon Jovi, intihar girişimindeki kadını kurtardı
Jon Bon Jovi, intihar girişimindeki kadını kurtardı
Putin'den Türkiye ziyareti için iki kritik şart: Uçak ve otel!
PUTİN'DEN TÜRKİYE'YE İKİ ŞART
KKTC'den ABD-Güney Kıbrıs anlaşmasına tepki: Tarafgir tutumunu sona erdirmeye davet ediyoruz
KKTC'den ABD-Güney Kıbrıs anlaşmasına tepki