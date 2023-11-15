Biden'in seçmeni yüksek enflasyondan çok rahatsız

Reuters anketine katılan ekonomistler, enflasyonun %3.3 artmasını bekliyorlardı. Ekonomistlerin aylık bazda %0.1 artmasını beklediği TÜFE ise değişim göstermeyerek beklentilerin altında açıklandı. Ancak beklentilerin altında gelen dünkü veriye rağmen ABD halkının enflasyonun bulunduğu seviyeden duyduğu rahatsızlık ciddi boyutlara ulaşmış durumda. Sonuçları önceki gün açıklanan Washington Post-ABC News anketine göre, enflasyonda son bir yılda kaydedilen düşüşe rağmen ABD’li seçmen Başkan Joe Biden’ın politikalarından şikayetçi. Ankete katılanların sadece yüzde 30’u Biden'ın ekonomi yönetiminden memnun ve bu başkanın göreve geldiğinden bu yana görülen en düşük oran.

ABD ekonomisi büyümeye devam etse de beraberinde yüksek enflasyon, artan faiz oranları ve borçlanma maliyetleri ile tasarruflarda düşüşü getiriyor. ABD’de konut fiyatları tüm zamanların en yüksek seviyesinde ve konut satın alma gücü rekor düşük seviyelere yakın. Bu da insanların mali durumlarıyla ilgili hissiyatını olumsuz etkiliyor. Anket şirketi Gallup'un baş ekonomisti Jonathan Rothwell ABD’deki mevcut durumu, "Markette ne kadar harcıyorsunuz, kiraya ne kadar ödüyorsunuz, taşınmaya gücünüzün yetip yetmediği. Bu faktörler insanların ekonominin nasıl gittiğine dair algısı açısından çok önemli ve esasında ekonomi iyi performans göstermiyor" diyor.



ABD’de enflasyon, geçen yaz görülen %9,1 seviyesinden önemli ölçüde gerilese de hala Fed’in % 2’lik hedefinin oldukça üzerinde. Enerji fiyatlarının düşmesine rağmen gıda, barınma ve ulaşım gibi temel giderler oldukça yüksek. Gıda ve enerji fiyatlarının yansıtılmadığı çekirdek tüketici fiyatları ekimde %0.2 ile beklentilerin altında yükseldi. Çekirdek enflasyon Eylül ayında %0.3 seviyesinde açıklanmıştı. Reuters anketine katılan analistler çekirdek enflasyonun %0.3 seviyesinde olacağını tahmin ediyorlardı. Çekirdek enflasyon Ekimde %4 ile beklentilerin altında yükseldi. Reuters anketine katılan ekonomistler çekirdek enflasyonun yıllık bazda %4.1 seviyesinde olacağını öngörüyorlardı. Eylül ayında çekirdek enflasyon %4.1 seviyesinde açıklanmıştı.

Euro Bölgesi ekonomisi üçüncü çeyrekte küçüldü

Euro bölgesi ekonomisi, bu yılın üçüncü çeyreğinde önceki çeyreğe oranla %0,1 küçüldü. Avrupa İstatistik Ofi si (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ile Euro bölgesinin 2023 yılı 3. çeyrek Gayrisafi Yurt içi Hasıla'larına (GSYH) ilişkin öncü verileri güncelledi. Verilere göre, 20 üyeli Euro bölgesinde mevsimsellikten arındırılmış GSYH, 2023'ün 3. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %0,1 geriledi. Euro bölgesinde GSYH, yılın 3. çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0,1 arttı. Beklentiler GSYH'nin çeyreklikte %0,1 azalması, yıllık bazda %0,1 artması yönündeydi. Daha önce yayımlanan öncü verilerde, AB ekonomisinin 3. çeyrekte önceki çeyreğe göre %0,1 büyüdüğü öngörülmüştü. Son verilerde AB ekonomisinin büyüme oranının aşağı yönlü revize edilmesi dikkati çekti.