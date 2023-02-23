Biden'ın sürpriz Kiev ziyaretine Rusya'nın yorumu: Her suçlu olay mahalline döner

Ukrayna savaşının yıldönümünde Rusya ile ABD arasında restleşme devam ediyor. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD Başkanı Joe Biden’ın Ukrayna’ya ziyaretinin Ukrayna'da 2014 yılında Meydan olaylarının yıl dönümünde gerçekleştiğine dikkati çekti.

Zaharova, sürpriz ziyareti "Hem kriminologların hem de psikologların benzer şeyler söylediğini hatırlamak iyi olur: suç işleyen her zaman olay mahalline gelir" şeklinde yorumladı.

Biden’ın bu ziyaretle ABD’de gelecek yıl gerçekleşecek seçim kampanyasını başlattığına işaret eden Zaharova, "Biden’ın Kiev ve Varşova’daki açıklamalarında Ukrayna meselesinin barış yoluyla çözüm konusuna yer verilmemesi, Washington'un Moskova ile gerilimin derecesini artırma isteğini gösteriyor" değerlendirmesinde bulundu.

Zaharova, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın "Putin’in, NATO ittifakının güçlenmesi için dünyadaki herkesten daha çok çalıştığı" yönündeki açıklamasını da "saçma" olarak yorumladı.

Zaharova, Blinken'in "kötü" bir mizah anlayışına sahip olduğunu söylerek, "Bu, hastalıklı, saçma ve kusurlu bir düşünce tarzıdır. Dışişleri Bakanı bu şekilde düşünüyorsa, yönettiği bakanlık için korkulur" şeklinde konuştu.

NATO’nun sürekli genişlediğine dikkati çeken Zaharova, şu şekilde devam etti:

"2022 yılına kadar Moskova mı NATO’yu genişletiyor idi? Rusya-NATO arasındaki anlaşmanın bozulmasından biz mi suçluyuz? Batı bu anlaşmayı bozdu. Biz mi yine suçluyuz? Bu şekilde saçmalık noktasına ulaşılabilir. Onlar, gezegenimizi saçma bir duruma zaten getirdiler. Yıllar boyunca NATO, ittifak olarak sürekli genişledi. Biz bunun endişe verici olduğunu ve sonuçlarının olacağını sürekli dile getirdik."