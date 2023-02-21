Biden'ın Ukrayna ziyaretinin ardından Putin'in konuşması bekleniyor

Rusya Devlet Başkanı Putin'in, ABD Başkanı Joe Biden'ın Kiev sokaklarında Ukrayna'ya verdiği desteği belirtmesinin ardından, bugün açıklamalarda bulunacak.

Yapacağı konuşmada Putin, savaşın ikinci yılına yönelik hedefleri belirtecek.

"Putin Ukrayna'yı hafife aldı"

Biden, "Putin yaklaşık bir yıl önce işgali başlattığında Ukrayna'nın zayıf olduğunu ve Batı'nın bölünmüş olduğunu düşündü. Ama tamamen yanılıyordu" dedi .

"Ukrayna'nın ödemek zorunda kaldığı bedel olağanüstü yüksek. Fedakarlıklar çok büyük. Önümüzde zor günler, haftalar ve yıllar olacağını biliyoruz." açıklamasında bulunan Biden, ülkesinin her zaman Ukrayna'ya destek vereceğini söyledi.

Zelenskiy ise Biden'ın yaptığı bu ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek "ABD başkanının 15 yıldır ilk kez Ukrayna'ya yaptığı bu ziyaret, tüm Ukrayna-ABD ilişkileri tarihindeki en önemli ziyarettir." ifadelerini kullandı.

Çin savaştan endişelenmeye başladı

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden haftalar önce Rusya ile "sınırsız" bir dostluk anlaşması imzalamasına rağmen kamuoyunda tarafsız kalan Çin, Salı günü Ukrayna çatışmasının kontrolden çıkabileceğinden "derin endişe duyduğunu" söyledi.