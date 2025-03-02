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Bildiri imzalandı: ABD'den İsrail'e 4 milyar dolarlık askeri yardım

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İsrail'e yaklaşık 4 milyar dolarlık silah satışının teslimatını hızlandırmak amacıyla bildiri imzaladığını duyurdu.

Haber Merkezi
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Bildiri imzalandı: ABD'den İsrail'e 4 milyar dolarlık askeri yardım
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Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Rubio, eski Başkan Joe Biden yönetiminin İsrail'e yönelik "kısmi silah ambargosu" kararını geri çevirdi.

İsrail'e yaklaşık 4 milyar dolarlık silah satışının teslimatını hızlandırmak için bildiri imzaladığını aktaran Rubio, Başkan Donald Trump yönetiminin göreve başlamasından bu yana İsrail'e yaklaşık 12 milyar dolarlık silah satışını onayladığını ifade etti.

Rubio, ABD'nin İsrail'i desteklemeyi sürdüreceğini kaydetti.

ABD yönetimi, 8 Şubat'ta İsrail'e toplam değeri 7,4 milyar doları bulan, aralarında farklı kategorilerde binlerce füze ve mühimmatın yer aldığı yeni silah satışına onay vermişti.

Bu kapsamda İsrail'e 2 bin 166 küçük çaplı bomba, 2 bin 800 genel amaçlı 500 kilogramlık bomba, 13 bin Müşterek Doğrudan Saldırı Mühimmatı (JDAM) güdüm kitinin yanı sıra farklı kategorilerde binlerce bomba ve güdüm kiti teslim edilecek.

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