Biletlere ‘business class’ zammı: Jet yakıtı maliyeti 2 milyar Euro arttı

British Airways’in sahibi International Airlines Group (IAG), İran savaşı sonrası yükselen jet yakıtı maliyetleri nedeniyle özellikle business class bilet fiyatlarını artırmaya hazırlanıyor. Financial Times’ın haberine göre şirket, artan enerji maliyetlerinin bu yıl faaliyetleri üzerinde “önemli etki” yaratacağını açıkladı.

Haberde, İran kaynaklı çatışmalar ve Hürmüz Boğazı’ndaki gerilimin küresel jet yakıtı tedarikini olumsuz etkilediği, bunun da IAG’nin toplam yakıt maliyetini yaklaşık 7 milyar Euro’dan 9 milyar Euro’ya çıkarmasının beklendiği belirtildi. Şirketin yaklaşık 2 milyar Euroluk ek maliyet baskısıyla karşı karşıya kaldığı ifade edildi.

Zamlar uzun menzilli ve premium uçuşlarda yoğunlaşacak

IAG’nin, maliyet baskısını dengelemek amacıyla özellikle British Airways’in premium kabinlerinde ve uzun menzilli uçuşlarında daha yüksek fiyat artışına gitmeyi planladığı belirtildi. Grup bünyesindeki Aer Lingus ve Iberia gibi diğer hava yolu şirketlerinde ise fiyat artışlarının daha sınırlı kalacağı ifade edildi.

Şirketin fiyat artışları ve maliyet kesintileri sayesinde oluşan zararın yaklaşık yüzde 60’ını telafi etmeyi hedeflediği kaydedildi. IAG CEO’su Luis Gallego’nun, bu oranın grup genelindeki ortalamayı ifade ettiğini söylediği aktarıldı.

“Sorun yakıt bulmak değil, yakıtın fiyatı”

IAG’nin yıl için jet yakıtı ihtiyacının yaklaşık yüzde 70’ini hedge ettiği belirtilirken, buna rağmen yükselen petrol fiyatlarının şirket üzerindeki baskıyı artırdığı ifade edildi.

CEO Luis Gallego’nun, mevcut koşullarda temel sorunun yakıt bulunabilirliğinden çok fiyat seviyeleri olduğunu söylediği aktarıldı. Şirketin yaz sezonunda yakıt kıtlığı nedeniyle uçuş iptali beklemediği ve tüm tarifeli uçuşların gerçekleştirilmesinin planlandığı belirtildi.

Bununla birlikte Gallego’nun, Orta Doğu’daki çatışmaların uzaması halinde küresel jet yakıtı arzında daha ciddi kısıtlar oluşabileceği konusunda uyarıda bulunduğu ifade edildi.

Heathrow için özel yakıt lojistiği kuruldu

Haberde, IAG’nin son on yılda doğrudan yakıt depolama altyapısına yatırım yaptığı ve Heathrow Havalimanı’na günlük iki trenle özel yakıt stokları taşıdığı bilgisi de yer aldı.

Şirketin uzun vadeli tedarik anlaşmaları sayesinde rakiplerine göre daha avantajlı konumda olduğu belirtilirken, bazı hava yolu şirketlerinin jet yakıtı arzında yalnızca yaklaşık altı haftalık görünürlüğe sahip olduğu ifade edildi.

Kâr arttı, hisseler geriledi

IAG’nin yılın ilk çeyreğinde vergi öncesi kârını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 77 artırarak 239 milyon Euro’dan 422 milyon Euro’ya çıkardığı açıklandı. Aynı dönemde şirket gelirlerinin yüzde 1,9 artışla 7,2 milyar Euro’ya ulaştığı ve toplam 26 milyon yolcu taşındığı belirtildi.

Ancak yolcu sayısındaki artışın yüzde 1’in altında kalması ve artan yakıt maliyetleri nedeniyle şirketin kapasite büyüme hedeflerini aşağı çektiği ifade edildi. IAG’nin ikinci çeyrek kapasite büyüme beklentisini yüzde 3’ten yüzde 1’e düşürdüğü, üçüncü çeyrek beklentisini ise yüzde 2 olarak güncellediği kaydedildi.

Sonuçların açıklanmasının ardından IAG hisselerinin cuma sabahı yüzde 4 gerilediği, daha sonra kayıpların bir kısmını telafi ettiği belirtildi.