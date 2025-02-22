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Bilgisayar korsanları İtalya’yı hedef aldı! Siber saldırılar sürüyor

İtalya'da internet siteleri bilgisayar korsanlarının hedefi oldu. Kamu ve özel kuruluşarının ağlarına siber saldırılar devam ediyor. Hava alanları, limanlar ve silah endüstrisine saldırı düzenleniyor.

Haber Merkezi
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Bilgisayar korsanları İtalya’yı hedef aldı! Siber saldırılar sürüyor
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İtalya’da siber saldırılar hava alanları, limanlar ve silah endüstrisine sıçradı. Çevrim içi ağlara yönelik Rusya yanlısı bilgisayar korsanlarının siber saldırıları tedirginliğe neden oluyor.

Siber saldırılar 6. gününde

İtalyan ANSA ajansında yer alan habere göre, Rusya yanlısı bilgisayar korsanlarından "NoName057" isimli grubun, İtalyan sitelerine yönelik hafta başında başlayan siber saldırıları 6'ncı günde de devam etti.

Hava alanları, limanlar ve silah endüstrisi hedefte

Söz konusu grubun bugüne kadar gerçekleştirdiği siber saldırılardan, bazı bakanlıklar, mali polis, bankalar, Milano Linate Havalimanı, Milano Malpensa Havalimanı, Taranto ve Trieste limanları ile silah endüstrisinden şirketler etkilendi.

Sitelere ulaşılamıyor

Bilgisayar korsanları, hedef aldıkları sitelere çok sayıda erişim isteği göndererek, siteleri ulaşılamaz hale getirmeyi amaçladı. Ulusal Siber Güvenlik Ajansı, siber saldırılara karşı koymaya yönelik müdahalelerde bulundu.

Rusya'nın Nazi Almanya'sına benzetilmesi neden oldu

Rusya yanlısı bilgisayar korsanları, ilk olarak 17 Şubat'ta, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'nın 5 Şubat'ta Ukrayna'yı işgalinden ötürü Rusya'yı Nazi Almanya'sına benzettiği gerekçesiyle bazı kritik kuruluşların internet sitelerini hedef almıştı.

Mattarella'nın sözleri, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova'nın sert tepkisine neden olmuş ve Roma - Moskova ilişkileri gerilmişti.

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