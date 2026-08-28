Bilgisayar korsanları sekiz milyon yolcunun verilerini çaldı

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İngiltere’nin önde gelen havalimanı işletmecilerinden Manchester Airports Group’un işlettiği Manchester, Londra Stansted ve East Midlands havalimanları kapsamlı bir siber saldırının hedefi oldu. Saldırıdan yaklaşık 8,7 milyon yolcunun etkilendiği bildirildi.

Manchester Airports Group’un saldırıdan salı günü haberdar olduğu, siber saldırının ise birkaç gün önce gerçekleştiğinin düşünüldüğü belirtildi. Şirketin bilgisayar sistemlerine erişim sağlayan saldırganların, ele geçirdikleri verileri geri verme ve silme karşılığında fidye talep ettiği ifade edildi.

Şirket yönetiminin ise saldırganlara fidye ödememe kararı aldığı bildirildi.

Saldırganların kimliği biliniyor

Yetkililerin saldırıyı gerçekleştiren kişilerin kimliklerini bildiği ancak soruşturmanın seyri nedeniyle bu bilgilerin kamuoyuyla paylaşılmadığı belirtildi. Saldırganların talep ettiği fidye miktarı da açıklanmadı.

Siber saldırıda üç havalimanındaki otopark, dinlenme salonu ve hızlı geçiş güvenlik hizmetlerine ilişkin rezervasyon verilerine erişildiği bildirildi. Ele geçirilen bilgiler arasında yolcuların e-posta adresleri, telefon numaraları, araç plakaları ve posta kodlarının bulunduğu açıklandı.

Çalınan verilerin yüzde 90’dan fazlasını ise e-posta adreslerinin oluşturduğu belirtildi. Havalimanlarının ücretsiz Wi-Fi hizmetinden yararlanmak isteyen yolcuların e-posta adresleriyle kayıt yaptırmasının, bu bilgilerin saldırıda yüksek oranda ele geçirilmesine yol açtığı ifade edildi.

Yapay zekâ kullandıklarını iddia ettiler

Saldırganların hafta sonu Manchester Airports Group’un bilgisayar sistemlerine erişim sağladığı belirtildi. Şirket, saldırganların sisteme giriş yaptığı noktayı tespit ederek erişimi kapattığını açıkladı.

Siber suçluların saldırının gerçekleştirilmesinde yapay zekâdan yararlandıklarını öne sürdükleri de bildirildi.

Manchester Airports Group, etkilenen müşterilerin büyük bölümüne ait yalnızca e-posta adreslerinin ele geçirildiğini açıkladı. Şirket, banka hesapları veya ödeme bilgilerine erişildiğine dair herhangi bir bulgu bulunmadığını belirterek, saldırıdan etkilenen müşterilere e-posta yoluyla bilgi verildiğini duyurdu.

Uçuşlar saldırıdan etkilenmedi

Siber saldırının havalimanlarındaki uçuş operasyonlarını ve mevcut rezervasyonları etkilemediği açıklandı. Tüm uçuş rezervasyonlarının geçerliliğini koruduğu belirtildi.

Manchester Havalimanı geçen yıl 32 milyondan fazla yolcuya hizmet verirken, Londra Stansted Havalimanı 30 milyondan fazla yolcu ağırladı. East Midlands Havalimanı ise aynı dönemde yaklaşık 4 milyon yolcuya hizmet verdi.