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Bilim insanları açıkladı: Güneşten gelen sıcaklık depremi tetikliyor

Yapılan bir araştırmaya göre, güneş ısının Dünya'nın tektonik hareketliliğini tetiklediği ortaya çıktı. Bilim insanları, güneşten gelen ısının atmosferik sıcaklık değişimlerininim depremlere neden olabileceğini tespit etti.

Haber Merkezi
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Bilim insanları açıkladı: Güneşten gelen sıcaklık depremi tetikliyor
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Bilim insanları depremler ile ilgili ilgin bir araştırmaya imza attı. Bilim dergisi Chaos'ta yayımlanan yeni bir araştırmaya göre, güneş ısının Dünya'nın tektonik hareketliliğini etkilediği ortaya çıktı.

Güneş ısısı kayaları ve yer altı sularının hareketini etkiliyor

Japonya'nın Tsukuba Üniversitesi ve Ulusal İleri Endüstriyel Bilim ve Teknoloji Enstitüsü'nden araştırmacılar, deprem verilerine, güneş aktivitesine ve yüzey sıcaklıklarına dayanan matematiksel modeller uygulayarak, güneş ısısının atmosferik sıcaklıktaki değişiklikleri tetiklediğini bunun ise kaya özelliklerini ve yer altı sularının hareketini etkileyebildiğini gözlemledi.

 

Kayalar kırılgan ve çatlamaya eğilimli hale geliyor

Çalışma ekibinden Matheus Henrique Junqueira Saldanha, güneşten gelen ısının atmosferik sıcaklığı artırarak kayaları kırılgan ve çatlamaya eğilimli hale getirebileceğini vurguladı.

Saldanha, ayrıca, güneşten gelen ısının yeraltı sularının hareketliliğini tetikleyerek tektonik plaka sınırları üzerindeki baskıyı değiştirebileceğini kaydetti.

Depremleri tetikleyen faktörler araştırılıyor

Çalışmadan depremleri tetikleyen faktörlere dair daha fazla veri elde etmeyi umduklarını belirten Saldanha, "Isı ve su çoğunlukla yerkabuğunun üst katmanlarını etkilediği için bu mantıklı. Bu faktörler depremlerin ana itici güçleri olmasa da sismik aktiviteyi tahmin etmeye yardımcı olabilir." ifadesini kullandı.

Öte yandan, bu çalışmanın yüzeye yakın depremlerin tahmin edilmesini kolaylaştırabileceği ifade ediliyor.

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