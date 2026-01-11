Bilim insanları araştırdı: İşte insanların en mutsuz olduğu yaş

İngiltere'deki Darthmouth Üniversitesi'nde görevli bilim insanları dikkat çekici bir araştırmaya imza attı. Professor David G. Blanchflower'ın yönettiği araştırmacılar insanların en mutsuz olduğu yaşın 49 olduğunu tespit etti.

Bilim insanları Avrupa ve ABD başta olmak üzere birçok ülkeden verileri analiz ederek bu sonuçlara vardı.

50'den sonra iyiye gidiyor

Araştırmaya katılanlar insanların en mutsuz olduğu yaşı 49 olarak belirlerken bu yaşta iş hayatındaki stres, özel hayattaki sorumluluklar, gerçekleşmeyen beklentiler ya da hayatta yapılan bütün planların gerçekleşmediğini ve gerçekleşmeyeceğini fark etmenin öne çıkan faktörler olduğu kaydedildi.

Bazı katılımcılar, orta yaş krizinin de bu dönemde denk geldiğini aktarırken, bu yaştan sonra insanların daha mutlu olduğu ve iç huzura erişerek hayattan daha çok tatmin oldukları tespit edildi.

Beklentiler değişiyor, daha sağlıklı ve istikrarlı ilişkiler kuruluyor

Uzmanlar, insanların beklentilerini bu yaştan sonra değiştirerek daha sağlıklı ve istikrarlı ilişkiler kurduğunu da belirtti. Araştırmacılar orta yaş krizinin zorluklarına rağmen daha tatmin dolu bir yaşamın kapılarını araladığını da söyledi.