Bilim insanlarından yeni araştırma: Beyin, ölüm anında tüm hayatı yeniden oynatıyor olabilir

Bilim insanları, ölüm anında insan beyninde neler yaşandığına dair dikkat çekici bulgular paylaştı. Yapılan araştırmalar, kalp durduktan sonra beynin hemen tamamen işlevini yitirmediğini, kısa bir süre daha aktif kalabildiğini ortaya koydu.

metro.co.uk'in haberine göre 2023 yılında yayımlanan bir bilimsel çalışmada, bir insanın ölüm anındaki beyin faaliyeti ilk kez doğrudan kaydedildi.

Epilepsi tedavisi gören 87 yaşındaki bir hastanın beyin dalgaları izlenirken kalp krizi geçirmesi sonucu, araştırmacılar kalbin durmasından önceki ve sonraki yaklaşık 30 saniyelik sürede beyin aktivitesini inceleme fırsatı buldu.

"Hayatım gözlerimin önünden film şeridi gibi geçti" ifadesi doğru olabilir

Araştırmada, ölüm anına yakın süreçte özellikle hafıza, bilinç, rüya görme ve bilgi işleme ile ilişkilendirilen beyin dalgalarında artış tespit edildi. Bu beyin dalgalarının, insanların rüya gördüğü ya da geçmiş anılarını hatırladığı anlarda görülen dalgalarla benzerlik gösterdiği belirtildi.

Bilim insanları, bu durumun “hayatım gözlerimin önünden film şeridi gibi geçti” şeklinde tarif edilen deneyimleri açıklayabileceğini ifade ediyor.

Uzmanlara göre, beyin ölüm sürecinde önemli yaşam anılarını son kez yeniden canlandırıyor olabilir. Bu bulgular, ölümün tam olarak ne zaman gerçekleştiği konusundaki mevcut kabulleri de tartışmaya açtı.

Kalbin durmasıyla bilincin anında sona ermediği, beynin kısa bir süre daha düzenli şekilde çalışabildiği vurgulanıyor.

Araştırmacılar, çalışmanın yalnızca tek bir vaka üzerinden yapıldığını ve hastanın başka sağlık sorunlarının da bulunduğunu hatırlatarak, sonuçların genelleştirilebilmesi için daha fazla çalışmaya ihtiyaç olduğunu belirtiyor.

Buna rağmen, elde edilen verilerin, sevdiklerini kaybeden ya da ölüm süreciyle karşı karşıya olan kişiler için teselli edici olabileceği ifade ediliyor.

Öte yandan uzmanlar, ölüm sürecinde yalnızca ölüm anında değil, öncesinde de bazı sıra dışı deneyimlerin yaşanabildiğine dikkat çekiyor. Bazı hastaların, hayatını kaybetmiş yakınlarını gördüklerini söyledikleri ve bu deneyimlerin genellikle huzur verici olduğu aktarılıyor.

Bilim insanları, ölüm anı ve öncesinde beynin nasıl çalıştığını tam olarak anlamak için araştırmaların sürdüğünü, ancak mevcut bulguların beynin yaşamın son anlarında da karmaşık bir şekilde aktif kalabildiğini gösterdiğini vurguluyor.