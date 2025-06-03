Bill Gates: Servetimin büyük bölümü Afrika için harcanacak

BBC'nin haberine göre Microsoft’un kurucularından Bill Gates, Addis Ababa’daki Afrika Birliği merkezinde yaptığı konuşmada, servetinin büyük çoğunluğunu önümüzdeki 20 yılda Afrika’daki sağlık ve eğitim hizmetlerinin iyileştirilmesine yönlendireceğini duyurdu.

Gates, “İnsan potansiyelini sağlık ve eğitimle açığa çıkardığımızda, Afrika’daki her ülke refaha ulaşma yoluna girmiş olur” dedi.

Gates’in servetinin 2045’e kadar 200 milyar doları bulması bekleniyor.

Kendisinin açıklamasına göre bu tarihe kadar bu varlığın yüzde 99’u bağışlanacak ve Gates Vakfı da faaliyetlerine son verecek.

Gates, “Son 20 yıla giriyoruz. Servetimin büyük bölümü Afrika’daki sorunları çözmek için harcanacak” dedi.

Bu açıklamaya ilk desteklerden biri Mozambik’in eski First Lady’si Graça Machel’den geldi. Machel, “Böylesi bir kriz anında gelen bu taahhüt çok kıymetli. Gates’in bizimle bu dönüşüm yolunda yürümeye devam edeceğine güveniyoruz” dedi.

“Afrika, yapay zekâ ile sıçrama yapabilir”

Konuşmasında genç yenilikçilere de seslenen Gates, Afrika’nın yapay zekâyı sağlık sistemlerine entegre etme fırsatına sahip olduğunu vurguladı, “Afrika geleneksel bankacılığı atladı ve mobil çözümlerle yepyeni bir model inşa etti. Şimdi aynı şeyi sağlık hizmetleri için de yapabilirsiniz” dedi.

Gates, Ruanda’da yapay zekâ destekli ultrasonlarla riskli hamileliklerin tespit edilmesini örnek gösterdi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın “Önce Amerika” politikasıyla HIV/AIDS tedavi programları da dahil olmak üzere Afrika’ya yapılan yardımları kesmesinin ardından Gates Vakfı’nın bu desteği, kıtadaki sağlık sistemine yönelik endişeleri bir nebze olsun hafifletmeyi amaçlıyor.

Gates, öncelikli hedeflerinin anne ve bebek ölümlerinin önlenmesi, bulaşıcı hastalıklarla mücadele ve yoksulluğun azaltılması olduğunu açıkladı. Özellikle hamilelik öncesinde ve sonrasında annenin ve çocuğun beslenmesinin kritik olduğunu vurguladı.

"'Zengin öldü” demesinler"

Gates geçtiğimiz ay yayınladığı bir blog yazısında, “Ben öldüğümde insanlar benimle ilgili pek çok şey söyleyebilir ama ‘zengin öldü’ demeyecekler” ifadelerini kullanmıştı.

Servetinin yüzde 99’unu bağışlayacağını açıklayan Gates, bu kararı yatırımcı Warren Buffett’tan ve diğer hayırseverlerden ilham alarak verdiğini belirtti.

Gates Vakfı’na yönelik bazı eleştiriler de sürüyor. Eleştirmenler, vakfın hayır işleri kisvesi altında vergi muafiyetinden faydalandığını ve küresel sağlık politikaları üzerinde aşırı etki sahibi olduğunu savunuyor.