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Bill Gates, tüm servetini bağışlayacağını açıkladı!

Bill Gates, 2045 yılına kadar servetinin büyük bir bölümünü bağışlayarak dünya genelinde toplam 200 milyar dolarlık yardımda bulunmayı hedeflediğini açıkladı.

Haber Merkezi
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Bill Gates, tüm servetini bağışlayacağını açıkladı!
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Bill Gates, önümüzdeki 20 yıl içinde kişisel servetinin neredeyse tamamını bağışlayacağını ve bu yardımların Bill ve Melinda Gates Vakfı aracılığıyla dünyanın en yoksul bölgelerine ulaştırılacağını açıkladı. Kararına ilişkin konuşan Gates, "Zengin biri olarak anılmak istemiyorum" ifadelerini kullandı.

"En zengin kişinin, en yoksul çocukların hayatını zorlaştırması kabul edilemez"

Gates, Elon Musk'ın kontrolündeki Hükümet Verimliliği Bakanlığı'nın (DOGE) ABD yardım ajansı USAID'i kapatmasının, dünya genelinde yardımların azalmasına neden olduğunu belirtti. Gates, "En zengin kişinin, en yoksul çocukların hayatını zorlaştırması kabul edilemez" şeklinde konuştu.

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