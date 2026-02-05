Bill Gates'ten Epstein açıklaması: Onu tanımış olmaktan pişmanım

Reşit olmayan kız çocuklarına cinsel istismar ve fuhuş ağı suçlamalarından yargılanırken cezaevinde ölü bulunan Jeffrey Epstein ile bağı ortaya çıkan isimlerden biri olan Microsoft kurucu ortağı ve eski CEO'su Bill Gates, açıklama yaptı.

Avustralya kanalı 9 News’a konuşan Bill Gates, Epstein’le geçmiş ilişkisinden “pişman olduğunu” söyledi.

Gates, Epstein’le 2011 yılında tanıştığını söylediği açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Odak noktası her zaman şuydu; çok zengin, birçok insan tanıyordu ve onların küresel sağlığa bağış yapmasını sağlayabileceğini söylüyordu. Geriye dönüp baktığımda bunun çıkmaz bir yol olduğunu görüyorum ve onunla vakit geçirmekle aptallık ettim. Onu tanımış olmaktan pişmanlık duyan birçok kişiden biriyim."

Gates, Epstein’in cinsel istismar ağının merkezlerinden biri olarak bilinen Virjin Adaları’ndaki özel adaya hiç gitmediğini söyledi.

Jeffrey Epstein olayı

En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında, Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile yaptığı inceleme sonucunda, ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'in ise aslında hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığını açıklamıştı.