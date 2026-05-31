Binalar sallandı, halk sokağa döküldü: ABD’deki çifte patlamanın sırrı çözüldü

Cumartesi öğleden sonra ABD’nin kuzeydoğusunda duyulan şiddetli patlama sesleri bölgede kısa süreli paniğe neden oldu. Massachusetts ve Rhode Island’da hissedilen iki güçlü gürültü, binaların camlarını titretti, zeminin sarsılmasına yol açtı. Olayın ardından emniyet birimleri ve acil durum ekipleri alarma geçirilerek inceleme başlatıldı.

Binalar sallandı

İlk anda bir patlama ya da açıklanamayan bir kazadan şüphelenen bölge sakinleri, binaların sallandığını belirten binlerce paylaşımı sosyal medyada peş peşe yayımladı. Ancak kısa süre içinde seslerin ve sarsıntının kaynağının yeraltı değil, gökyüzü olduğu ortaya çıktı.

Sarsıntı deprem değil sonik patlama çıktı

Amerikan Meteor Topluluğu, yerel saatle 14.30 civarında yaşanan olayın, Boston’ın kuzeyinde Massachusetts–New Hampshire sınırı yakınlarında atmosfere giren bir gök taşından kaynaklandığını açıkladı. Yaklaşık bir metre çapındaki meteorun yüksek hızla atmosferde ilerlemesi, bölgede güçlü bir sonik patlama etkisi oluşturdu.

Yaşanan şiddetli sarsıntı nedeniyle yüzlerce vatandaş ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu'na (USGS) başvurarak deprem bildiriminde bulundu. Kurum bünyesindeki Ulusal Deprem Bilgi Merkezi yetkilileri, sismografların herhangi bir tektonik hareket kaydetmediğini belirterek sarsıntının tamamen hava basıncından kaynaklandığını tescilledi.

ABD’den Kanada’ya kadar geniş bir alanda görüldü

Gök bilimciler, meteorun sıradan bir kayan yıldızdan çok daha büyük ve parlak bir ateş topu görünümünde olduğunu belirtti. Gündüz saatlerinde dahi gökyüzünde açık biçimde görülebilen olay, ABD’nin Delaware eyaletinden Kanada’nın Montreal kentine kadar uzanan geniş bir bölgede hem görüldü hem de duyuldu. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde ise herhangi bir duman ya da alev izi olmadan yalnızca art arda gelen iki güçlü patlama sesinin işitilmesi dikkat çekti.

Yanmayan parçalar okyanusa düştü

Meteor gözlem uzmanları, atmosfere giren gök taşlarının büyük bölümünün, yoğun sürtünme nedeniyle yeryüzüne ulaşamadan tamamen yanıp parçalandığını belirtti. Cumartesi günü yaşanan olayda da meteorun kara yüzeyine düştüğüne ilişkin herhangi bir kanıta ulaşılamadı.

Uzmanlar, meteorun atmosferde tamamen parçalanmamış küçük kalıntılar bırakmış olması halinde bile, izlenen rota dikkate alındığında bu parçaların büyük olasılıkla Atlas Okyanusu’na düşmüş olduğunu değerlendirdi.