Binlerce göçmen Fas'tan yüzerek İspanya'ya geçti: Madrid alarmda, İtalya'dan Schengen çıkışı (Video)

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

İspanya'nın Kuzey Afrika'daki özerk kenti Ceuta, düzensiz göçmen akınıyla karşı karşıya kaldı. Fas kıyılarından yüzerek İspanya toprağına ulaşmaya çalışan yüzlerce göçmenin görüntüleri sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Reuters'ın aktardığına göre, yalnızca dün Ceuta'ya ulaşan göçmen sayısı 3 bine yaklaştı. Ancak tehlikeli geçiş sırasında en az 15 göçmen boğularak yaşamını yitirdi.

Artan göç baskısı nedeniyle sınır güvenliğinde yetersiz kalındığını değerlendiren Madrid yönetimi, bölgeye askeri birlik sevk etti. Yetkililer, Ceuta sınırındaki güvenlik önlemlerinin artırıldığını ve düzensiz göç akınının kontrol altına alınması için çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

Sınır alarmda, geri gönderme kararı askıda

İspanya'da Yüksek Mahkeme, son haftalarda Ceuta ve Kuzey Afrika'daki diğer İspanyol toprağı Melilla'ya ulaşan düzensiz göçmenlerin doğrudan Fas'a geri gönderilemeyeceğine karar vererek hükümetin sınır politikalarını etkileyen önemli bir karara imza attı.

Yaklaşık 80 bin kişinin yaşadığı Ceuta, Fas'ın kuzey kıyısında yer alırken İspanya ana karasından Cebelitarık Boğazı ile ayrılıyor. Avrupa Birliği toprağı olan kent, uzun yıllardır Avrupa'ya ulaşmak isteyen düzensiz göçmenlerin en önemli geçiş noktalarından biri olarak öne çıkıyor.

Son günlerde Fas'tan Ceuta'ya yönelik yasa dışı geçişlerde yaşanan ani artışın nedeni henüz netlik kazanmazken, Faslı yetkililerin göç akınını önlemek için yeterli önlem alıp almadığı da tartışma konusu oldu. İsmini açıklamayan bir İspanyol yetkili, yaşanan gelişmeleri değerlendirirken sınırın "tam anlamıyla çöktüğünü" ifade etti.

Sánchez bölgeye gidiyor, yerel yönetimlerden Madrid'e sert tepki

İspanya Başbakanı Pedro Sánchez'in cuma günü göç krizinin merkezindeki Ceuta'yı ziyaret etmesi bekleniyor. Sánchez, hükümetin durumu en kısa sürede kontrol altına alacağını ve bölgede normalleşmenin sağlanacağını açıkladı.

Öte yandan, artan düzensiz göç dalgası nedeniyle göçmen kabul merkezlerinin kapasitesi dolup taşarken, yerel yönetimler Madrid hükümetini krize zamanında müdahale etmemekle eleştirdi. Yetkililer, mevcut altyapının yoğun göç baskısını karşılamakta yetersiz kaldığını belirterek merkezi yönetimden acil destek talep etti.

Göç akını Schengen krizine neden oldu

Fas'tan İspanya'nın Ceuta kentine yönelen düzensiz göç dalgası, Avrupa Birliği'nde yeni bir sınır güvenliği tartışmasını beraberinde getirdi. İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, İspanya ile serbest dolaşımı sağlayan Schengen düzenlemesinin askıya alınmasının değerlendirildiğini açıkladı.

Sosyal medya platformu X üzerinden paylaşım yapan Meloni, Ceuta'dan gelen görüntüleri "çarpıcı" olarak nitelendirerek, "Kontrolsüz yasa dışı göç, Avrupa'nın dış sınırlarının güvenliği için somut bir tehdit oluşturuyor." ifadelerini kullandı.

Meloni'nin açıklamaları, günün ilerleyen saatlerinde benzer uyarılarda bulunan İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani'nin değerlendirmeleriyle de örtüştü. İtalyan hükümeti, artan göç baskısına karşı Avrupa genelinde daha sert ve koordineli önlemler alınması gerektiğini savunuyor.

Buna karşın uzmanlar, Schengen düzenlemesinin askıya alınmasının hukuki ve siyasi açıdan oldukça karmaşık bir süreç olduğuna dikkat çekerek, böyle bir kararın kısa vadede hayata geçirilmesinin zor olduğu değerlendirmesinde bulunuyor.

Göç krizi AB'de gerilimi tırmandırdı: İspanya'dan İtalya'ya "partizan demagoji" tepkisi

İspanya Dışişleri Bakanı José Luis Albares, İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani'yi göç krizini iç siyasi çıkarlar için kullanmakla suçladı. Albares, İtalya'dan gelen açıklamaların Avrupa Birliği'nin dayanışma ruhuyla bağdaşmadığını savundu.

Yaptığı açıklamada, "Bu tür söylemler, Avrupa dayanışması beklediğimiz dost ve ortak bir ülkeye yakışmıyor." ifadelerini kullanan Albares, göç gibi ortak sorunların siyasi polemik konusu yapılmaması gerektiğini vurguladı.

İspanyol Bakan, "Partizan demagoji değil, Avrupa dayanışması bekliyoruz." diyerek, düzensiz göçle mücadelede üye ülkelerin karşılıklı suçlamalar yerine ortak hareket etmesi gerektiğinin altını çizdi.

Sınırın Fas tarafında izdiham yaşanıyor: Binlerce kişi bekliyor, güvenlik önlemleri artırıldı

İspanya'nın Ceuta kentine yönelik düzensiz göç akınının ardından, binlerce göçmenin Fas tarafındaki Fnideq kasabasında toplandığı bildirildi. Yetkililer, ilk saatlerde yaşanan yoğun geçişlerin ardından güvenlik önlemlerinin artırıldığını ve çok sayıda geçiş girişiminin engellendiğini açıkladı.



İspanyol devlet televizyonu TVE'nin haberine göre, yaklaşık 3 bin göçmen perşembe günü öğle saatlerinden önce Ceuta'ya ulaşmayı başardı. Ancak sınır hattında alınan ek tedbirlerle birlikte geçişler büyük ölçüde durduruldu.



Fnideq'te bekleyen kalabalık arasında Fas vatandaşlarının yanı sıra Sahra Altı Afrika ülkelerinden gelen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu binlerce göçmenin yer aldığı belirtildi.

Geçişleri önlemek isteyen Fas güvenlik güçleri, göçmenlere tazyikli suyla müdahale etti. Sınır bölgesinde zaman zaman çatışmalar yaşanırken, çıkan olaylarda çok sayıda aracın ateşe verildiği bildirildi. Bu gelişmeler, bölgede yaşanan göç krizinin güvenlik boyutunu daha da derinleştirdi.