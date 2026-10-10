Binlerce kilometrelik elektrikli yol geliyor: Araçlar giderken şarj olacak

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Honda, elektrikli araçların seyir sırasında kablosuz enerji almasını sağlayacak bir sistem üzerinde çalışıyor. Şirket, Taisei İnşaat ile birlikte geliştirdiği teknolojiyi 2027 yılında Japonya’nın Chiba vilayetinde 300 metrelik bir yol kesiminde test etmeyi planlıyor. İlk denemelerin ticari araçlarla yapılması öngörülüyor. Sistem, saatte 120 kilometre hızla ilerleyen araçlara 150 kilovata kadar kablosuz şarj gücü aktarabilecek.

Honda’nın araştırma ve geliştirme biriminde görevli baş mühendis Taku Ueda, Nikkei Asia’ya yaptığı açıklamada, teknolojinin elektrikli araçlarda daha küçük bataryaların kullanılmasına imkân sağlayabileceğini belirtti.

Daha küçük batarya, daha düşük maliyet

Hareket halindeyken şarj teknolojisinin yaygınlaşması, elektrikli araçların yüksek kapasiteli bataryalara duyduğu ihtiyacı azaltabilir. Daha küçük bataryalar, araçların ağırlığının ve üretim maliyetlerinin düşürülmesine katkı sağlayabilir. Araçların hafiflemesi, enerji tüketimi ve yol altyapısındaki aşınma açısından da avantaj sunabilir. Ayrıca sürücülerin menzil kaygısının azalması ve uzun yolculuklarda şarj molalarına duyulan ihtiyacın düşmesi hedefleniyor.

Avrupa’da elektrikli yol projeleri hız kazanıyor

Hareket halindeyken kablosuz şarj teknolojisi Avrupa’da da test ediliyor. Almanya’da Electreon ve EnBW, 2022’den itibaren Balingen yakınlarında bir toplu taşıma otobüsü güzergâhının altına yaklaşık 1 kilometrelik elektrikli yol sistemi kurdu.

Fransa’da ise Vinci Autoroutes, Vinci Construction ve Gustave Eiffel Üniversitesi tarafından A10 otoyolunda geliştirilen sistemin 200 kilovatın üzerinde güç aktarabildiği bildirildi. Teknolojiyle bir kamyon, bir otobüs ve bir otomobilin aynı anda hareket halindeyken şarj edilmesi mümkün olabiliyor.

Fransa’nın hedefi 2035’e kadar 9 bin kilometre

Fransa, elektrikli yol altyapısını ülke geneline yaymayı amaçlıyor. Plan kapsamında 2030 yılına kadar 5 bin kilometre, 2035 yılına kadar ise 9 bin kilometre elektrikli yol ağı oluşturulması hedefleniyor. Bu tür sistemlerin özellikle ağır vasıta taşımacılığında önemli bir rol üstlenmesi bekleniyor. Lojistik merkezlerinde elektrikli araç filolarını şarj etmek için yüksek kapasiteli elektrik altyapısına ihtiyaç duyulması, şirketlerin karşılaştığı temel sorunlardan biri olarak öne çıkıyor.

Elektrikli yollar, enerji ihtiyacının bir bölümünü depolardan otoyollara taşıyarak şarj altyapısı üzerindeki baskıyı azaltabilir. Böylece ticari araçlar güzergâh boyunca enerji alarak daha küçük bataryalarla uzun mesafeler kat edebilir.

Teknolojinin yaygınlaşması için yeni yatırımlar gerekiyor

Elektrikli yolların geniş ölçekte kullanılabilmesi için altyapı maliyetlerinin, enerji aktarım verimliliğinin ve farklı araç türleriyle uyumluluğun değerlendirilmesi gerekiyor. Honda’nın Japonya’da gerçekleştirmeyi planladığı 300 metrelik test, teknolojinin uygulanabilirliğini ölçmek açısından önemli bir aşama olacak. Elektrikli yol sistemlerinin ticari ölçekte yaygınlaşması ise yapılacak testlerin sonuçlarına ve gerekli altyapı yatırımlarına bağlı olacak.