Bir can aldı, 6 göl kapatıldı: “Beyin yiyen amip” alarmı

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Yucatan Eyaleti Sağlık Hizmetleri, su kayağı antrenörünün ölümünün ardından bölgedeki dokuz gölden altısında inceleme başlattı. Yapılan değerlendirmelerde tehlikeli amibin tespit edilmesi üzerine altı yapay gölün kapatılmasına karar verildi.

Eğlence amacıyla oluşturulan göllerin, turistler tarafından su kayağı ve kano gibi aktiviteler için kullanıldığı belirtildi. Alışveriş merkezleri ve lüks yazlık evlerin bulunduğu bölge, turistik faaliyetleriyle öne çıkıyor.

Meksika’nın Yucatan eyaleti; Meksika Körfezi kıyısındaki plajları, tatil köyleri ve Maya uygarlığından kalan tarihi yapılarıyla tanınıyor.

Yetkililerden kirli su uyarısı

Yucatan Eyaleti Sağlık Bakanı Alberto Alcocer, vatandaşları kirlenmiş olabilecek sularla temas etmeleri durumunda dikkatli olmaya çağırdı. Alcocer, şüpheli su teması sonrasında belirtiler ortaya çıkarsa vakit kaybetmeden tıbbi yardım alınması gerektiğini vurguladı.

Amibin çevrede tespit edilmesinin tek başına bir salgın yaşandığı anlamına gelmediğini belirten Alcocer, bölgeyi ziyaret eden herkesin enfeksiyon riski altında olduğu yönünde bir çıkarım yapılamayacağını ifade etti.

Yetkililer, enfeksiyonun oluşması için amip içeren suyun burundan vücuda girmesi gerektiğine dikkat çekti.

“Beyin yiyen amip” nasıl bulaşıyor?

Bilimsel adı Naegleria fowleri olan amip, özellikle sıcak tatlı sularda yaşayabilen mikroskobik bir organizma. Göller, nehirler ve bataklıklar gibi ortamlarda, özellikle su sıcaklığının 35 ila 46 dereceye ulaştığı koşullarda çoğalabiliyor.

Amip, burun yoluyla vücuda girdikten sonra beyne ulaşarak nadir görülen ancak son derece ağır seyreden bir enfeksiyona, primer amibik meningoensefalite neden olabiliyor.

Enfeksiyon, kirli suyun içilmesiyle değil, amip içeren suyun burundan girmesiyle bulaşıyor. Bu nedenle risk, özellikle kirlenmiş tatlı sularda yüzme veya suyla yoğun temas sırasında önem taşıyor.

Enfeksiyon nadir görülüyor ancak ölümcül olabiliyor

Yetkililerin açıklamasına göre, amip kaynaklı enfeksiyon nedeniyle hastanede günlerce tedavi gören su kayağı antrenörü yaşamını yitirdi.

Naegleria fowleri enfeksiyonu son derece nadir görülse de hastalık hızla ilerleyebiliyor ve vakaların büyük bölümü ölümle sonuçlanıyor. Bu nedenle erken tıbbi değerlendirme büyük önem taşıyor.