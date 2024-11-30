Bir dönem Türkiye'de de oynadı: Türk futbolcu Almanya'da 11 bombalı saldırıdan sorumlu tutuldu

Türk futbolcu Alim Aykut Esgi'nin Avrupa'nın acımasız uyuşturucu kartellerinden biri olarak kabul edilen Mocro çetesiyle hareket ettiği iddia edildi. Bir dönem Türkiye'de forma giyen Esgi, 11 bombalı saldırıdan sorumlu tutulan isimler arasında yer aldı.

Sabah Gazetesi'nde yer alan haberdeki iddiaya göre çete lideri Sermet A.'nın en yakın adamlarından biri bir dönem Türkiye'de de forma giyen Almanya vatandaşı 25 yaşındaki Esgi'ydi.

11 bombalı saldırı düzenlediler

Almanya'yı cehenneme çeviren olaylar zinciri, geçtiğimiz haziran ayında Hürth-Kalscheuren'deki bir depoda tutulan Mocro mafyasının Köln lideri Sermet A.'nın kontrolündeki 350 kilo esrarın çalınmasıyla başlamıştı. İddiaya göre 1.5 milyon euro değerinde uyuşturucunun kaybolmasının ardından çete lideri Sermet A. ve üyeleri, Kuzey Ren Vestfalya eyaletini düzenledikleri bombalı saldırılarla ayağa kaldırdı. Örgüt üyeleri kentin çeşitli bölgelerinde şüphelendikleri farklı adreslere 12 hafta içerisinde toplam 11 bombalı saldırı düzenledi. Patlamalarda 1 kişi hayatını kaybederken 5 kişi yaralanmıştı.

Bombalı saldırılarda çalınan uyuşturucuyu bulamayan Sermet A. ve Esgi'in geçtiğimiz temmuz ayında Bochom'da uyuşturucunun çalınmasından sorumlu tuttukları El Zein çetesinden bir kişinin kardeşini ve eşini kaçırdığı ve işkence ettiği iddia edildi.

Alim Aykut Esgi tutuklandı

Hakkında uluslararası düzeyde yakalama kararı çıkartılan çete lideri Sermet A. geçtiğimiz ekim ayında Paris Roissy Havalimanı'nda Dubai'ye kaçma hazırlığı yaparken yakalandı. Sermet A.'nın yakalanmasının ardından Mocro mafya ile işbirliği halinde olan çete üyelerine operasyon düzenledi. Geçtiğimiz cuma günü Köln'de bir eve yapılan baskında Alim Aykut Esgi ve örgütün gizli kasası olduğu iddia edilen Alman-Tunuslu Aymen S.(24) gözaltına alındı. Gözaltına alınan ikili, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Karagümrük VE Akhisarspor'da forma giydi

Kariyerinde; Fatih Karagümrük, Darıca Gençlerbirliği, Celik Zenica, Bayrampaşa, Akhisarspor takımları bulunan Alim Aykut Esgi, son olarak 26 Eylül 2018 tarihinde oynanan Karagümrük - 1922 Konya kupa maçında oynadı ve sadece 1 dakika süre aldı.