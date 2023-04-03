Bir ilk: Paris’te skuter kiralamak yasaklandı
Paris, dünyada kiralık skuterların kullanımını yasaklayan ilk şehir oldu.
Paris, Avrupa'da meydana gelen bir dizi ölümcül kazanın ardından, elektrikli skuterların kiralanmasını yasaklayan dünyadaki ilk şehir oldu.
Fransa'nın başkentinde Pazar günü yapılan referandumda skuterların yasaklanmasını isteyenlerin oranı yüzde 90 oldu.
Ancak sandığa oy verme yaşı tutanların sadece yüzde 8’i gitti.
Referandum, Fransa'nın başkentinde e-skuter nedeniyle artan sayıda insanın yaralanması ve ölmesi sonucu yapıldı.
Resmi rakamlara göre, şehrin seçmen kütüğündeki 1,38 milyon kişiden 103.000'den biraz fazlası oy kullandı. Bunlardan 91.300'den fazlası e-skuterların yasaklanmasını istedi.