Bir mektupla evliliği bitirdi: Milyar dolarlık hesaplaşma başladı!

Wall Street Journal'ın haberine göre, Güney Kore'de kamuoyunda "yüzyılın boşanması" olarak anılan Chey Tae-won ile Roh Soh-yeong arasındaki dava, SK Group bünyesindeki çip üreticisi SK Hynix'in yapay zekâ odaklı yükselişiyle birlikte yeniden gündemin üst sıralarına taşındı.

Temyiz mahkemesinin mal paylaşımına ilişkin kararını açıklaması beklenirken, Roh Soh-yeong yaklaşık 5 milyar dolarlık servetin yarısının kendisine verilmesini talep ediyor.

Yapay zekâ serveti katladı

Davanın seyrini değiştiren en önemli unsur ise SK Hynix'in son dönemdeki olağanüstü performansı oldu.

Yapay zekâ uygulamalarında kullanılan yüksek bant genişlikli bellek (HBM) çiplerine yönelik küresel talebin hızla artmasıyla birlikte şirket hisseleri 2025 yılının başından bu yana yaklaşık 10 kat değer kazandı. Bu yükseliş, SK Group Yönetim Kurulu Başkanı Chey Tae-won'un kişisel servetini de iki kattan fazla artırdı.

Mayıs ayında SK Hynix'in piyasa değeri 1 trilyon doları aşarken, şirketin ABD'deki Nasdaq kotasyonu da 26 milyar doların üzerinde kaynak sağladı.

Taraflar farklı değerleme istiyor

Boşanma davasındaki temel anlaşmazlık, şirket hisselerinin hangi değer üzerinden hesaplanacağı noktasında yaşanıyor.

Roh Soh-yeong, mal paylaşımının bugünkü piyasa değeri esas alınarak yapılmasını talep ederken, Chey Tae-won ise eski eşinin son yıllarda gerçekleşen büyümeye katkısı bulunmadığını savunuyor. Bu nedenle hesaplamanın, yapay zekâ kaynaklı yükseliş yaşanmadan önceki şirket değeri üzerinden yapılması gerektiğini ileri sürüyor.

Hukuk uzmanları, mahkemenin Roh lehine karar vermesi halinde ödenecek tazminatın 1 milyar dolara kadar ulaşabileceğini değerlendiriyor.

Boşanma süreci yıllardır devam ediyor

Çift arasındaki süreç 2015 yılında Chey Tae-won'un kamuoyuna açık bir mektupla evlilik dışı ilişkisini ve bu ilişkiden bir çocuğu bulunduğunu açıklamasıyla başlamıştı. Aynı açıklamada boşanmak istediğini duyuran Chey, Güney Kore'de uzun süre kamuoyunun gündeminde kalmıştı.

Geçen yıl Güney Kore Yüksek Mahkemesi çiftin boşanmasını kesinleştirirken, mal paylaşımına ilişkin kararın alt mahkeme tarafından verilmesine hükmetti. Mahkeme ayrıca Chey Tae-won'un eski eşine yaklaşık 1,4 milyon dolar manevi tazminat ödemesine karar verdi.

Chey Tae-won'un geçmişte finansal suçlardan iki kez hapis cezası aldığı ve her iki mahkûmiyetin ardından dönemin Güney Kore cumhurbaşkanları tarafından affedildiği de biliniyor.

Wall Street Journal'a göre, temyiz mahkemesinden çıkacak karar yalnızca taraflar açısından değil, Güney Kore'de aile şirketleri, hisse değerlemeleri ve boşanma davalarındaki mal paylaşımı uygulamaları bakımından da emsal niteliği taşıyabilecek önemli bir hukuki süreç olarak değerlendiriliyor.