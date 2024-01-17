Bir önceki yıla göre 3 kat arttı: 2023'te Kuzey Kore'den Güney'e kaçan kişi sayısı belli oldu

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Birleşme Bakanlığı Bakan Yardımcısı Moon Seoung-hyun bir televizyon programına verdiği demeçte, geçen yıl Kuzey Kore'den Güney'e kaçan kişilerin sayısına değindi.

Neredeyse 3 kat arttı

Kuzey Koreli diplomat ve yetkililerin Güney Kore'ye ilticalarının arttığını belirten Moon, 2023'te Güney Kore'ye gelen Kuzey Koreli sığınmacıların sayısının bir yıl öncesine kıyasla neredeyse 3 kat artarak yaklaşık 190'a ulaştığını ifade etti.

Ne olmuştu?

Kuzey Kore'nin Covid-19 sırasında aldığı katı sınır tedbirleri nedeniyle kaçan kişi sayısında gözle görülür bir düşüş olmuştu. Önceki yıllarda 3 bin civarında seyreden bu sayı, 2019'a gelindiğinde yaklaşık 1167'ye düşmüş, 2022'de ise 59 olarak kaydedilmişti.