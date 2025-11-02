Bİr Suriye liderinin ABD'nin başkentine yapacağı ilk resmi ziyaret: Şara, Washington'a gidiyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, Suriye geçici devlet başkanı Ahmed Şara'nın yakında Washington'u ziyaret etmesinin beklendiğini söyledi.

Beyaz Saray yetkilisine göre ziyaret "10 Kasım civarında" gerçekleşecek.

Bu, bir Suriye devlet başkanının ABD'nin başkentine yapacağı ilk ziyaret olacak.

Tom Barrack, Bahreyn'de düzenlenen yıllık küresel güvenlik ve jeopolitik konferansı Manama Diyaloğu'nun marjında gazetecilere verdiği demeçte, ziyaret sırasında Suriye'nin IŞİD'e karşı ABD liderliğindeki koalisyona katılmasını umduklarını söyledi.

BBC Türkçe'nin haberine göre Reuters'a konuşan bir Suriyeli kaynak, ziyaretin önümüzdeki iki hafta içinde gerçekleşmesinin beklendiğini ifade etti.

Beşar Esad yönetiminin 8 Aralık'ta devrilmesinin ardından iktidarı devralan Şara, bir dizi yurt dışı gezisi gerçekleştirdi.

Şara'nın ilk ziyaretlerinden biri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak 4 Şubat'ta Ankara'ya oldu.

Şara, Eylül ayında New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda bir konuşma yapmıştı. Bunu yapan ilk Suriye lideri olmuştu.

15 Ekim'de de Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi.

Özel temsilci Barrack, Washington'un Suriye'yi, 2014'ten beri IŞİD'e karşı savaşmak için Washington'un liderlik ettiği koalisyona katılmaya ikna etmeyi hedeflediğini söyledi.

IŞİD, 2014 ile 2017 yılları arasında zirve döneminde Suriye ve Irak'ın yaklaşık üçte birini kontrol ediyordu. Barrack, "Herkesi bu ittifaka ortak olmaya ikna etmeye çalışıyoruz. Bu onlar için çok önemli" dedi.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre Suriye'de Esad yönetimini deviren İslamcı militan örgüt Heyet Tahrir eş-Şam'ın (HTŞ) lideri Daha önce Colani adıyla bilinen Şara Suriye'deki El Kaide'nin bir kolunu yönetiyordu.

2016'da El Kaide ile yollarını ayırdı ve bir yıl sonra İslamcı militan örgüt Heyet Tahrir eş-Şam'ı kurdu.

ABD liderliğindeki koalisyon ve bölgedeki ortakları, 2019'da IŞİD'i Suriye'deki son kalesinden çıkardı.

Haziran ayında Reuters'a konuşan kaynaklar, grubun Esad rejiminin düşüşünü Suriye ve Irak'ta geri dönüş yapmak için kullanmaya çalıştığını söyledi.

Suriye-İsrail arasında gerilim azaltma görüşmeleri

Barrack daha önce zirvede, Suriye ve İsrail'in ABD'nin arabuluculuğunda gerilimi azaltma görüşmelerine devam ettiğini söylemişti.

Gazetecilere verdiği demeçte, Suriye ve İsrail'in anlaşmaya yakın olduğunu söyleyen Barrack bunun zamanına dair ayrıntı vermedi.

Şam, İsrail'in hava saldırılarının durdurulmasını ve Suriye'nin güneyine giren İsrail askerlerinin çekilmesini istiyor.

Suriye kaynakları, ABD'nin Şara'nın Washington ziyaretine kadar İsrail ile bir güvenlik anlaşması imzalanması için baskı yaptığını söyledi.