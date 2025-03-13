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Bir Tesla fiyatına iki Çinli araç! Musk hızla kaybediyor

Bir zamanlar Tesla'ya akın eden Çinli sürücüler, daha verimli ve daha iyi teknolojiye sahip, bazen yarı fiyatına otomobiller sunan yerel markalara giderek daha fazla yöneliyor. Bazı Çinli araçlar, bir Tesla fiyatına iki tane alınabilecek kadar uygun hale geldi.

Haber Merkezi
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Bir Tesla fiyatına iki Çinli araç! Musk hızla kaybediyor
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Tesla, ABD dışındaki en önemli pazarı olan ve yıllardır hakim olduğu Çin'de eziliyor. Tesla, Çin’de büyük bir satış düşüşü yaşarken, yerli elektrikli araç üreticileri hızla pazar payı kazanıyor. Artık Çinli tüketiciler Tesla yerine daha teknolojik ve uygun fiyatlı alternatifleri tercih ediyor.

Çin pazarı kan gölüne döndü

The New York Times, Çin pazarında yerli rakiplerin rekabetinin artık kan gölüne döndüğünü yazdı. Artık Bir zamanlar Tesla'ya akın eden Çinli sürücüler, bazen yarı fiyatına daha iyi teknolojiye sahip daha verimli arabalar sunan yerel markalara giderek daha fazla yöneliyor.

Çin Tesla'ya sırtını döndü

Tesla’nın Çin’deki satışları 2025’in ilk iki ayında %14 düştü ve sadece 60.480 araç sattı. BYD ise aynı dönemde 481.318 araç satarak Tesla’ya büyük fark attı. BYD’nin satışları geçen yıla göre %75 arttı. Çin’in ünlü elektronik devi Xiaomi bile otomobil sektörüne girerek Tesla’nın karşısına güçlü bir rakip olarak çıktı. Tesla Model Y hâlâ popüler, ancak çok yaygın olduğu için artık “sıradan” görülüyor.

Musk ve Trump politilaları etkili oldu

Tesla’nın satışları sadece rekabetten değil, Musk’ın politik duruşundan da etkileniyor. Elon Musk’ın Trump yönetiminde yer alması ve sağ politikalarla özdeşleşmesi, Çin’de Tesla’ya olan ilgiyi azaltıyor. Tesla hisseleri son bir ayda %25 değer kaybetti.

Bir Tesla fiyatına iki Çinli araç!

BYD ve Xiaomi gibi Çinli üreticiler daha fazla teknoloji sunuyor ve Tesla’dan daha uygun fiyatlı olarak sunuluyor.  Çin hükümeti, yerli üreticilere daha fazla teşvik sağlıyor ve Tesla’nın tam otonom sürüş teknolojisinin Çin’de sunulmasını geciktirdi. Xiaomi’nin SU7 modeli, Tesla Model Y’ye kıyasla daha fazla özelliğe sahip ve benzer fiyat seviyesinde satılıyor. Bazı Çinli araçlar, bir Tesla fiyatına iki tane alınabilecek kadar uygun hale geldi.

Eski otomobili değiştirene teşvik

Çin’de genel olarak otomobil satışları yavaşlıyor, bu da tüm markaları zorluyor. Çin hükümeti, eski arabalarını değiştirenlere 2.100 dolara kadar teşvik sağlıyor, ancak bu sadece kısa vadeli bir çözüm.

Tesla’nın Çin’deki rekabet avantajı her geçen gün azalıyor ve Musk’ın küresel politikaları bu süreci hızlandırıyor.

Tesla, daha fazla model sunmaz ve fiyat avantajını kaybederse, Çin pazarındaki liderliğini tamamen kaybedebilir.

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