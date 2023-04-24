Bir ülke daha, 4 günlük mesai sistemine geçiyor

Kazakistan'da çalışanlar, 2023 Temmuz ayından itibaren haftada 4 gün çalışma seçeneğine sahip olacaklar. Kazinform'un haberine göre, Çalışma Kanunu'nda yapılan yeni düzenlemelerle birlikte, iş sözleşmelerinde tarafların onayıyla haftada 4 gün çalışmaya izin verilecek.

Ancak, 4 gün çalışmayı tercih edenlerin, 5 veya 6 günlük mesai saatlerini gelecek haftalarda dönüşümlü olarak yerine getirmeleri gerekecek. Özel sektörde ise 4 günlük çalışma seçeneği kendi iş yönetmeliği çerçevesinde belirlenebilecek.

Buna göre, genel izin günü pazar olarak kalacak. Bu değişiklikler, işçilerin iş-yaşam dengesini sağlamalarına yardımcı olacak ve işverenlere esneklik sağlayacak.