Bir ülke daha, BM Genel Kurulu’nda Filistin’i tanımaya hazırlanıyor

Lüksemburg hükümeti, Filistin Devleti’ni resmen tanımaya hazırlanıyor. Ülke basınında yer alan haberlere göre Başbakan Luc Frieden ile Dışişleri Bakanı Xavier Bettel, parlamentodaki konuşmalarında Filistin’i tanıma yönünde adım atma niyetlerini açıkladı.

Yetkililer, bu kararın iki devletli çözüm vizyonuna dayandığını vurgularken, sürecin uluslararası toplumla uyum içinde ilerlemesini istediklerini ifade etti. Tanıma kararının Fransa ve Suudi Arabistan’ın girişimleri çerçevesinde BM Genel Kurulu sırasında duyurulması bekleniyor. Ancak Lüksemburg yönetiminin, diplomatik adımın zamanlaması ve küresel koordinasyon konularında hazırlıklarını sürdürdüğü aktarılıyor.

İsrail hükümeti, mevcut politikasını acilen tersine çevirmeli

Diğer yandan Lüksemburg, İzlanda, İrlanda, Norveç, İspanya, Slovenya ve Malta ile yaptığı ortak açıklamada, İsrail hükümetinin, mevcut politikasını acilen tersine çevirmesi gerektiğini vurguladı.

Açıklamada, "Gözlerimizin önünde gerçekleşen insan eliyle yaratılmış insani felaket karşısında sessiz kalmayacağız. Gazze'de 50 binden fazla erkek, kadın ve çocuk yaşamını yitirdi. Önümüzdeki günler ve haftalarda çok daha fazla insan açlıktan ölebilir" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, uluslararası insani yardım kuruluşlarının Gazze Şeridi'nde hızlı ve engelsiz biçimde faaliyet göstermesine izin verilmesi istendi.

Taraflara, ateşkes ve esirlerin serbest bırakılması için acilen müzakerelere başlanması çağrısı yapılan açıklamada, bu süreçte ABD, Mısır ve Katar'ın önemli rol üstlendiği savunuldu.

Kalıcı barışın ancak iki devletli çözüm temelinde sağlanabileceğinin altı çizilen açıklamada, Lüksemburg'un, Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkını desteklemeye devam edeceği ve Birleşmiş Milletler, Arap Birliği ve İslam ülkeleriyle birlikte sürdürülebilir bir çözüm için çalışacağı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, Batı Şeria'daki gerilimin artması kınanarak "Yerleşimci şiddetinin yükselmesi, yasa dışı yerleşimlerin genişlemesi ve İsrail'in askeri operasyonlarının yoğunlaşması kabul edilemez. Filistin halkının zorla yerinden edilmesi ya da sürgün edilmesi uluslararası hukukun ihlalidir" ifadesi kullanıldı.