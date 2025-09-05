Bir ülke daha, Filistin'i tanıma kararı aldı!

İskandinav ülkesi Finlandiya, Eylül ayında gerçekleştirilecek BM Genel Kurulu ile eş zamanlı olarak düzenlenecek ve Filistin Devleti’nin tanınması ile bölgede iki devletli çözümün desteklenmesine yönelik Fransa-Suudi Arabistan liderliğindeki deklarasyona katılacağını duyurdu.

Finlandiya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Dışişleri Bakanı Elina Valtonen’in diğer devlet liderleriyle görüşmelerin ardından, Filistin meselesinin barışçıl çözümü ve diğer liderlerin belirleyeceği çözüm planının uygulanmasına yönelik kararlara katılacağı ifade edildi.

"İki devletli bir çözüm için kademeli bir süreci uyumlu hale getiriyor"

Bildirge, Gazze savaşını sona erdirmek, tüm rehineleri serbest bırakmak ve hem İsrailliler hem de Filistinliler için güvenliği güçlendirmek için geniş uluslararası desteği bir araya getiriyor. Deklarasyon, düşmanlıkların kalıcı olarak sona erdirilmesi ve BM kararlarına dayalı iki devletli bir çözüm için kademeli bir süreci uyumlu hale getiriyor ve İsrail ile Filistinlileri doğrudan istişarelere başlamaya çağırıyor.

Hamas'a silah bırakma çağrısı

Bildiri ve buna katılma kararı, (Finlandiya Başbakanı) Petteri Orpo'nun Yönetim Kurulu'nun Hükümet Programı ve Finlandiya Dışişleri ve Güvenlik Politikası Raporu ile uyumludur. Bildiri, Filistin Yönetimi'nin Filistin topraklarında tek idari, kolluk ve güvenlik organı olduğunu belirtmektedir. Hamas rejimi Gazze'de sona erdirilmeli ve silahları teslim etmelidir.

"Filistin'e güvenlik garantileri sağlayacaktır"

BM'nin yetkisi altında hazırlanacak geçici bir uluslararası istikrar misyonu, iç güvenlik sorumluluklarının Filistin Yönetimi'ne devredilmesini destekleyecek, ateşkesi denetleyecek ve hem İsrail hem de Filistin'e güvenlik garantileri sağlayacaktır.

Belge ayrıca, Filistin Yönetimi'nin reformlarına devam edilmesi ve seçimlerin yapılması, radikalleşme ve nefret söylemiyle mücadele için önlemler alınması ve mutabık kalınan düzenlemelerin bir parçası olarak İsrail birliklerinin Gazze'den çekilmesini gerektirmektedir.

Katılım bildirimleri için son tarih 5 Eylül 2025

Fransa ve Suudi Arabistan, 28-30 Temmuz tarihlerinde New York'ta İsrail-Filistin çatışmasına iki devletli bir çözümün teşvik edilmesi amacıyla bir konferans düzenledi. Konferansın sonunda Fransa ve Suudi Arabistan, BM üye devletlerini bildirgeye katılmaya davet etti. Katılım bildirimleri için son tarih 5 Eylül 2025 günü."