Bir ülke daha TikTok'u yasakladı

Kanada, Çin merkezli sosyal medya uygulaması TikTok'un, gizlilik ve güvenlik açısından "kabul edilemez" düzeyde bir risk oluşturduğunu söyleyerek, devlet tarafından verilen cihazlarda yasaklandığını duyurdu.

Kanada Hazine Kurulu tarafından yapılan açıklamada, “Kanada hükümeti, hükümet bilgilerini güvende tutmaya kararlıdır. Sistemlerimizi düzenli olarak izliyor ve risklere karşı önlem alıyoruz." denildi.

Daha önce de, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu çalışanlarına, özel ve kurumsal telefonlarından TikTok uygulamasını kaldırmaları talimatını vermişti. Gelişmenin ardından, Avrupa Birliği Konseyi yetkilileri de, kurumsal cihazlardan TikTok uygulamasını kaldırmaya başlayacaklarını bildirmişti.